В ее состав вошли сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, члены Палаты представителей от Демократической партии Вайли Никел, Том Своззи, Майкл Квигли и от Республиканской партии Эшли Гинсон и Чак Эдвардс, которые находились в Украине с визитом.

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Министр проинформировал американскую делегацию о текущем состоянии энергосистемы Украины и последствиях последних российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Россия усилила атаки и продолжает использовать свой арсенал, чтобы погрузить Украину в полный блэкаут. После последних вражеских атак наибольшие разрушения понесли объекты тепло-, гидрогенерации и подстанции оператора системы передачи,

– отметил Герман Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что наиболее надежную защиту объектов энергетики могут обеспечить системы ПВО.

Герман Галущенко встретился с конгрессменами США / Фото Министерства энергетики Украины

Участники делегации в свою очередь засвидетельствовали поддержку Украины. Они обратили внимание на чрезвычайную важность работы украинских энергетиков, обеспечивающих и восстанавливающих энергоснабжение миллионам украинцев в условиях войны.

Конгрессмены отметили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину, в частности работать над консолидацией ее поддержки после возвращения в США.