До її складу увійшли сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, члени Палати представників від Демократичної партії Вайлі Нікел, Том Своззі, Майкл Квіглі та від Республіканської партії Ешлі Гінсон і Чак Едвардс, які перебували в Україні з візитом.

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Міністр поінформував американську делегацію про поточний стан енергосистеми України та наслідки останніх російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Росія посилила атаки та продовжує використовувати свій арсенал, аби занурити Україну у повний блекаут. Після останніх ворожих атак найбільших руйнувань зазнали об’єкти тепло-, гідрогенерації та підстанції оператора системи передачі,

– зазначив Герман Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що найбільш надійний захист об'єктів енергетики можуть забезпечити системи ППО.

Герман Галущенко зустрівся з конгресменами США / Фото Міністерства енергетики України

Учасники делегації своєю чергою засвідчили підтримку України. Вони звернули увагу на надзвичайну важливість роботи українських енергетиків, що забезпечують і відновлюють енергопостачання мільйонам українців в умовах війни.

Конгресмени зазначили, що і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема працюватимуть над консолідацією її підтримки після повернення до США.