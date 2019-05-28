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      Дополнительный отпуск участникам боевых действий: Рада провалила голосование

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      Рада провалила голосование за дополнительный отпуск УБД
      Рада провалила голосование за дополнительный отпуск УБД / Генштаб ВСУ

      Верховная Рада провалила законопроект, касающийся предоставления дополнительного отпуска участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.

      По словам корреспондентки 24 канала, за законопроект проголосовали лишь 185 народных депутатов из минимально необходимых 226.

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      Что предусматривал законопроект?Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней.

      Кроме этого Рада отклонила законопроект, который должен увеличить пределы города Горловки и Бахмутского района, которые расположены в Донецкой области.

      Сейчас у депутатов на повестке дня стоит вопрос увеличения социальных гарантий для беременных женщин.

      К слову, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 30 мая Верховная Рада Украины сможет рассмотреть вопрос отставки Кабинета министров Украины и его руководителя Владимира Гройсмана.

      Смотрите видео о голосовании в Верховной Раде 28 мая:

       

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      Теги: Новости Украины АТО Операция Объединенных сил Законодательство Верховная Рада Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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