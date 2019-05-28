Дополнительный отпуск участникам боевых действий: Рада провалила голосование
Верховная Рада провалила законопроект, касающийся предоставления дополнительного отпуска участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.
По словам корреспондентки 24 канала, за законопроект проголосовали лишь 185 народных депутатов из минимально необходимых 226.
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Что предусматривал законопроект?Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны должен предоставляться дополнительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 14 календарных дней.
Кроме этого Рада отклонила законопроект, который должен увеличить пределы города Горловки и Бахмутского района, которые расположены в Донецкой области.
Сейчас у депутатов на повестке дня стоит вопрос увеличения социальных гарантий для беременных женщин.
К слову, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 30 мая Верховная Рада Украины сможет рассмотреть вопрос отставки Кабинета министров Украины и его руководителя Владимира Гройсмана.
Смотрите видео о голосовании в Верховной Раде 28 мая: