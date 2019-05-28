Додаткова відпустка учасникам бойових дій: Рада провалила голосування

Верховна Рада провалила законопроект, що стосувався надання додаткової відпустки учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

За словами кореспондентки 24 каналу, за законопроект проголосували лише 185 народних депутатів з мінімально необхідних 226.

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Що передбачав законопроект? Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни мала надаватися додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів.

Окрім цього Рада відхилила законопроект, який мав збільшити межі міста Горлівки та Бахмутського району, які розташовані в Донецькій області.

Наразі у депутатів на порядку денному стоїть ще питання збільшення соціальних гарантій для вагітних жінок.

До слова, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що 30 травня Верховна рада України зможе розглянути питання відставки Кабінету міністрів України та його очільника Володимира Гройсмана.

Дивіться відео про голосування у Верховній Раді 28 травня: