Допрашивали, избивали и держали в карцере: капеллан рассказал о пленении в России

Капеллан Леонид Болгаров участвовал в поисково-спасательной миссии на остров Змеиный и попал в плен. Он смог освободиться 10 апреля и рассказал, какое отношение у россиян к пленным.

По словам мужчины, его избивали не сильно только через возраст – 65 лет. Однако все же он страдал от издевательств и бесчеловечного отношения.

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Как он попал в плен

Леонид вместе с другими капелланами 26 февраля был на судне "Сапфир". Они отправились на поисково-спасательную миссию на остров Змеиный. Духовники думали, что все пограничники там погибли, поэтому хотели забрать их тела.

Это было согласовано с российской стороной, однако и здесь враг проявил подлость. Когда священники прибыли, к ним пришла "смотровая группа". Капелланов сразу поставили на колени, а судно захватили и начали обыскивать.

Капеллан, переживший плен / Фото из фейсбука Леонида Болгарова

"Молил бога, чтобы не упасть"

Впоследствии весь экипаж захватили и начали везти в Севастополь. Там мужчины провели 11 суток. Разные российские службы поочередно проводили допросы схваченных украинцев.

Впоследствии их посадили на десантный самолет с двумя сотнями других задержанных. Судно повезло их всех в Курск.

На улице температура -22 градуса, нас поставили на колени, мы стояли на коленях на снегу, на морозе с трех до пяти часов утра. Я только молил Бога, чтобы не упасть, выстоять до конца‎,

– вспоминает капеллан.

Он рассказывает, что худшими были прогулки на холоде. Пленных выводили на улицу только, чтобы поиздеваться. Леонид говорит, тогда как раз понял, что для них каждый украинец – враг.

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