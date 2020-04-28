Допрос Вятровича в ГБР: общественность и диаспора прислали бюро открытое обращение

Экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович дал показания в ГБР о деньгах, потраченных на проведение в 2018 году Международного форума памяти жертв Голодомора. Общественность и диаспора поддержали его, направив в бюро открытое обращение.

Экс-нардепа и бывшего главу Института нацпамяти Вятровича 28 апреля допросили в ГБР. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

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Проинформировал следователя, зачем и как мы организовали Международный форум памяти жертв Голодомора,

– написал Вятрович.

Он надеется, что информации будет достаточно, чтобы закрыть дело и не тратить "ни его времени, ни денег и времени ГБР".

Что известно о поддержке Вятровича общественностью и диаспорой

Экс-нардепа поддержали

общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов;

всеукраинская правозащитная организация "Мемориал" имени Василия Стуса;

Всемирный конгресс украинцев.

Их представители направили в ГБР открытое обращение по расследованию дела проведения международного форума памяти Голодомора. Его в фейсбуке опубликовал первый заместитель президента Всемирного конгресса украинцев Стефан Романов.

Призываем ГБР не стать инструментом в политических заказах антиукраинских сил,

– говорится в обращении.

Активисты утверждают, что в Украине почетание памяти жертв Голодомора с привлечением государственных денег стало возможным только после победы Революции Достоинства.

Форум памяти Голодомора "Украина помнит, мир признает" в Киеве 22-23 ноября 2018 года состоялся "на высоком научном, представительном и организационном уровне".

Обращение подписали

академик Игорь Юхновский;

дипломат Владимир Василенко;

режиссер и экс-министр культуры Василий Вовкун;

архиерей ПЦУ Евстратий (Зоря);

писательница Оксана Забужко и другие.

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