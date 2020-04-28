Допрос Вятровича в ГБР: общественность и диаспора прислали бюро открытое обращение
Экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович дал показания в ГБР о деньгах, потраченных на проведение в 2018 году Международного форума памяти жертв Голодомора. Общественность и диаспора поддержали его, направив в бюро открытое обращение.
Экс-нардепа и бывшего главу Института нацпамяти Вятровича 28 апреля допросили в ГБР. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
Читайте также Вятровича вызывают на допрос в ГБР: что известно
Проинформировал следователя, зачем и как мы организовали Международный форум памяти жертв Голодомора,
– написал Вятрович.
Он надеется, что информации будет достаточно, чтобы закрыть дело и не тратить "ни его времени, ни денег и времени ГБР".
Что известно о поддержке Вятровича общественностью и диаспорой
Экс-нардепа поддержали
- общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов;
- всеукраинская правозащитная организация "Мемориал" имени Василия Стуса;
- Всемирный конгресс украинцев.
Их представители направили в ГБР открытое обращение по расследованию дела проведения международного форума памяти Голодомора. Его в фейсбуке опубликовал первый заместитель президента Всемирного конгресса украинцев Стефан Романов.
Призываем ГБР не стать инструментом в политических заказах антиукраинских сил,
– говорится в обращении.
Активисты утверждают, что в Украине почетание памяти жертв Голодомора с привлечением государственных денег стало возможным только после победы Революции Достоинства.
Форум памяти Голодомора "Украина помнит, мир признает" в Киеве 22-23 ноября 2018 года состоялся "на высоком научном, представительном и организационном уровне".
Обращение подписали
- академик Игорь Юхновский;
- дипломат Владимир Василенко;
- режиссер и экс-министр культуры Василий Вовкун;
- архиерей ПЦУ Евстратий (Зоря);
- писательница Оксана Забужко и другие.
Что известно о деле празднования 85-й годовщины памяти жертв Голодомора
- Каждый год в конце ноября происходит глобальная акция "Зажги свечу памяти". Во время нее чтят память жертв искусственно созданного советской властью геноцида – Голодомора.
- Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский утверждает, что Вятрович потратил значительную сумму денег на организацию банкета в 2018 году.