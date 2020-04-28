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      Допрос Вятровича в ГБР: общественность и диаспора прислали бюро открытое обращение

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      Вятровича допросили в ГБР
      Вятровича допросили в ГБР / m.day.kyiv.ua

      Экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович дал показания в ГБР о деньгах, потраченных на проведение в 2018 году Международного форума памяти жертв Голодомора. Общественность и диаспора поддержали его, направив в бюро открытое обращение.

      Экс-нардепа и бывшего главу Института нацпамяти Вятровича 28 апреля допросили в ГБР. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

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      Проинформировал следователя, зачем и как мы организовали Международный форум памяти жертв Голодомора,
      – написал Вятрович.

      Он надеется, что информации будет достаточно, чтобы закрыть дело и не тратить "ни его времени, ни денег и времени ГБР".

      Что известно о поддержке Вятровича общественностью и диаспорой

      Экс-нардепа поддержали

      • общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов;
      • всеукраинская правозащитная организация "Мемориал" имени Василия Стуса;
      • Всемирный конгресс украинцев.

      Их представители направили в ГБР открытое обращение по расследованию дела проведения международного форума памяти Голодомора. Его в фейсбуке опубликовал первый заместитель президента Всемирного конгресса украинцев Стефан Романов.

      Призываем ГБР не стать инструментом в политических заказах антиукраинских сил,
      – говорится в обращении.

      Активисты утверждают, что в Украине почетание памяти жертв Голодомора с привлечением государственных денег стало возможным только после победы Революции Достоинства.

      Форум памяти Голодомора "Украина помнит, мир признает" в Киеве 22-23 ноября 2018 года состоялся "на высоком научном, представительном и организационном уровне".

      Обращение подписали

      • академик Игорь Юхновский;
      • дипломат Владимир Василенко;
      • режиссер и экс-министр культуры Василий Вовкун;
      • архиерей ПЦУ Евстратий (Зоря);
      • писательница Оксана Забужко и другие.

      Что известно о деле празднования 85-й годовщины памяти жертв Голодомора

      • Каждый год в конце ноября происходит глобальная акция "Зажги свечу памяти". Во время нее чтят память жертв искусственно созданного советской властью геноцида – Голодомора.
      • Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский утверждает, что Вятрович потратил значительную сумму денег на организацию банкета в 2018 году.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Революция достоинства Государственное бюро расследований История Голодомор Владимир Вятрович – новости
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