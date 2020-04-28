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      Допит В’ятровича в ДБР: громадськість і діаспора надіслали бюро відкрите звернення

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      В’ятровича допитали в ДБР
      В’ятровича допитали в ДБР / m.day.kyiv.ua

      Ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович дав свідчення у ДБР щодо грошей, витрачених на проведення у 2018 році Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору. Громадськість та діаспора підтримали його, скерувавши у бюро відкрите звернення.

      Нардепа та колишнього голову Інституту нацпам’яті В’ятровича 28 квітня допитали в ДБР. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

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      Проінформував слідчого, для чого і як ми організували Міжнародний форум пам’яті жертв Голодомору, 
      – написав В’ятрович.

      Він сподівається, що інформації буде достатньо, аби закрити справу та не витрачати "ані його часу, ані грошей і часу ДБР".

      Що відомо про підтримку В’ятровича громадськістю та діаспорою

      Нардепа підтримали

      • громадський комітет з вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932 – 33 років;
      • всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса;
      • Світовий конгрес українців.

      Їхні представники скерували в ДБР відкрите звернення щодо розслідування справи проведення міжнародного форуму пам’яті Голодомору. Його у фейсбуці опублікував перший заступник президента Світового конгресу українців Стефан Романів.

      Закликаємо ДБР не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил,
      – йдеться у зверненні.

      Активісти стверджують, що в Україні вшанування жертв Голодомору із залученням державних грошей стало можливим лише після перемоги Революції Гідності.

      Форум пам’яті Голодомору "Україна пам’ятає, світ визнає" у Києві 22 – 23 листопада 2018 року відбувся "на високому науковому, представницькому та організаційному рівні".

      Звернення підписали

      • академік Ігор Юхновський;
      • дипломат Володимир Василенко;
      • режисер і ексміністр культури Василь Вовкун;
      • архієрей ПЦУ Євстратій (Зоря);
      • письменниця Оксана Забужко та інші.

      Що відомо про справу відзначення 85-их роковин пам’яті жертв Голодомор

      • Кожного року наприкінці листопада відбувається глобальна акція "Запали свічку пам'яті". Під час неї вшановують пам'ять жертв штучно створеного радянською владою геноциду – Голодомору.
      • Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський стверджує, що В'ятрович витратив значну суму грошей на організацію банкету у 2018 році.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Революція Гідності Державне бюро розслідувань Історія Голодомор Володимир В'ятрович – новини
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