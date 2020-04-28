Допит В’ятровича в ДБР: громадськість і діаспора надіслали бюро відкрите звернення
Ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович дав свідчення у ДБР щодо грошей, витрачених на проведення у 2018 році Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору. Громадськість та діаспора підтримали його, скерувавши у бюро відкрите звернення.
Нардепа та колишнього голову Інституту нацпам’яті В’ятровича 28 квітня допитали в ДБР. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.
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Проінформував слідчого, для чого і як ми організували Міжнародний форум пам’яті жертв Голодомору,
– написав В’ятрович.
Він сподівається, що інформації буде достатньо, аби закрити справу та не витрачати "ані його часу, ані грошей і часу ДБР".
Що відомо про підтримку В’ятровича громадськістю та діаспорою
Нардепа підтримали
- громадський комітет з вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932 – 33 років;
- всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса;
- Світовий конгрес українців.
Їхні представники скерували в ДБР відкрите звернення щодо розслідування справи проведення міжнародного форуму пам’яті Голодомору. Його у фейсбуці опублікував перший заступник президента Світового конгресу українців Стефан Романів.
Закликаємо ДБР не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил,
– йдеться у зверненні.
Активісти стверджують, що в Україні вшанування жертв Голодомору із залученням державних грошей стало можливим лише після перемоги Революції Гідності.
Форум пам’яті Голодомору "Україна пам’ятає, світ визнає" у Києві 22 – 23 листопада 2018 року відбувся "на високому науковому, представницькому та організаційному рівні".
Звернення підписали
- академік Ігор Юхновський;
- дипломат Володимир Василенко;
- режисер і ексміністр культури Василь Вовкун;
- архієрей ПЦУ Євстратій (Зоря);
- письменниця Оксана Забужко та інші.
Що відомо про справу відзначення 85-их роковин пам’яті жертв Голодомор
- Кожного року наприкінці листопада відбувається глобальна акція "Запали свічку пам'яті". Під час неї вшановують пам'ять жертв штучно створеного радянською владою геноциду – Голодомору.
- Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський стверджує, що В'ятрович витратив значну суму грошей на організацію банкету у 2018 році.