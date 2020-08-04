Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение прошлой недели направило в суд 13 админпротоколов о нарушении антикоррупционного законодательства. Среди них один на нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева.

Оказалось, что сам обратился в НАПК относительно изменений о его имущественном состоянии. Об этом Никита Потураев рассказал в комментарии "Громадському".

Подробнее Депутат "Слуги народа" и мэр Ужгорода: НАПК направило в суд 13 коррупционных протоколов

Как произошла ошибка: версия Потураева

Потураев пояснил, что в марте 2020-го он из Америки приобрел "старое, недорогое, битое" авто. Однако думал, что продление срока подачи декларации распространяются и на уведомление об изменениях в имущественном состоянии.

Хотя эта машина совсем не новая и не дорогая, но, по закону, я должен о ней сообщить. Поэтому я о ней сообщил только тогда, когда я уже подавал декларацию на 2019 год, и уже в НАПК объяснял, почему допустил такую ошибку,

– отметил он.

Депутат отмечает, что лично сообщил Нацагентству о том, что нарушил законодательство. Говорит, что НАПК было обязано выписать ему админпротокол, поскольку такая процедура.

Добавляет, что дальше это дело пойдет в Печерский районный суд Киева, который будет решать, налагать на депутата штраф. Потураев уверен, что наказание будет минимальным или не будет вообще, поскольку он сам сообщил о нарушении.