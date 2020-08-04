Національне антикорупційне бюро України протягом минулого тижня направило до суду 13 адмінпротоколів про порушення антикорупційного законодавства. Серед них один на нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва.

Виявилося, що Потураєв сам звернувся до НАЗК щодо змін у його майновому стані. Про це Микита Потураєв розповів у коментарі "Громадському".

Детальніше Депутат "Слуги народу" й мер Ужгорода: НАЗК направило в суд 13 корупційних протоколів

Як сталася помилка: версія Потураєва

Потураєв пояснив, що у березні 2020-го він з Америки придбав "старе, недороге, бите" авто. Однак думав, що продовження терміну подання декларації розповсюджуються і на повідомлення про зміни у майновому стані.

Хоча ця машина зовсім не нова і не дорога, але, згідно з законом, я маю про неї повідомити. Тому я про неї повідомив тільки тоді, коли я вже подавав декларацію на 2019 рік, і вже у НАЗК пояснював, чому допустився такої помилки,

– зазначив він.

Депутат наголошує, що особисто повідомив Нацагентство про те, що порушив законодавство. Каже, що НАЗК було зобов’язане виписати йому адмінпротокол, оскільки така процедура.

Додає, що далі ця справа піде до Печерського районного суду Києва, який вирішуватиме, чи накладати на депутата штраф. Потураєв переконаний, що покарання буде мінімальним або й не буде взагалі, оскільки він сам повідомив про порушення.