Об этом 24 каналу сообщил эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев . Он объяснил, почему смерть Путина не даст каких-либо результатов.
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Коллективный "путин"
По словам политолога, Путин – это коллективный номинатив. С точки зрения идеологии, "путинов" в России более 140 миллионов. В то же время, с политической точки зрения, путинская система – это олигархическая автократия, то есть выбирают одного лидера, управляющего потоками денег и власти.
У него есть рычаги влияния на экономическую, политическую, социальную и военную составляющую. Условно, это его министры – олигархи, которыми он должен из этих потоков власти и денег направлять определенную часть. Именно поэтому смерть лидера такой олигархической автократии будет означать только появление нового лидера.
– объяснил Краев.
Поддерживать кризис
Как он отметил, смерть лидера спровоцирует определенный политический кризис между разными секторами в России. К примеру, сейчас мы видим, как экономическая и военная сферы борются за влияние на Путина, то есть на лидера.
Краев подчеркнул, что нашей задачей будет максимально раздуть такой кризис в стране-агрессоре. В то же время, для этого использовать все доступные методы – официальные и неофициальные, открытые и скрытые.
Новый "путин" будет еще жестче
Не смерть Путина станет для нас победой, а продолжение внутреннего кризиса в России, который спровоцирует изменение этой структуры. То есть допустить появление нового "Путина" нельзя, поскольку он будет играть еще жестче,
– заявил политолог.
По его словам, в такой системе, которая сейчас в России, работает то, что ее граждане называют – "пацанский закон". Согласно ему лидер должен доказать, что он вожак, прибегая к жесткости.
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"Поэтому и получается, что после смерти Путина преемник должен показать новую силу. В то же время, наша задача не допустить появления этого "путина", и тогда это можно будет считать победой", – подытожил Краев.
Политолог предположил, что новый лидер России будет еще более жестоким: смотрите видео
Секретная конференция о будущем России без Путина
- Война, которую начал против нашего государства Владимир Путин, объединила не только украинцев, но и другие страны. Пока глава Кремля борется с раком, в мире уже начали обсуждать, каким будет государство-агрессор без своего нынешнего лидера.
- Недавно Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис организовал секретную конференцию. По информации, на нем обсуждали сценарии, по условиям которых Путин останется без власти.
- Отмечается, что в такой встрече приняли участие около 70 участников. Среди них – бывшие ведущие политики, эксперты, журналисты и правозащитники, а также россияне, которые длительное время живут за границей.