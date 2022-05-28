Про це 24 каналу повідомив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він пояснив, чому смерть Путіна не дасть якихось результатів.

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Колективний "путін"

За словами політолога, Путін – це колективний номінатив. З точки зору ідеології, "путінів" у Росії більше ніж 140 мільйонів. Водночас з політичної точки зору, путінська система – це олігархічна автократія, тобто обирають одного лідера, який керує потоками грошей та влади.

У нього є важелі впливу на економічну, політичну, соціальну та військову складову. Умовно, це його міністри – олігархи, яким він має з цих потоків влади та грошей скеровувати певну частину. Саме тому смерть лідера такої олігархічної автократії означатиме лише появу нового лідера,

– пояснив Краєв.

Підтримувати кризу

Як він зазначив, смерть лідера спровокує певну політичну кризу між різними секторами в Росії. До прикладу, зараз бачимо, як економічна та військова сфери борються за вплив на Путіна, тобто на лідера.

Краєв підкреслив, що нашим завданням буде максимально роздмухувати таку кризу в країні-агресорці. Водночас для цього використовувати всі доступні методи – офіційні та неофіційні, відкриті та приховані.

Новий "путін" буде ще жорсткіший

Не смерть Путіна стане для нас перемогою, а продовження внутрішньої кризи в Росії, яка спровокує зміну цієї структури. Тобто допустити появу нового "путіна" не можна, оскільки він гратиме ще жорсткіше,

– заявив політолог.

За його словами, у такій системі, яка зараз є в Росії, працює те, що її громадяни називають – "пацанський закон". Відповідно до нього лідер повинен довести, що він вожак, вдаючись до жорсткості.

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"Тому й виходить, що після смерті Путіна наступник повинен показати нову силу. Водночас наше завдання не допустити появи цього "путіна", і тоді це можна буде вважати перемогою", – підсумував Краєв.

Політолог припустив, що новий лідер Росії буде ще жорстокішим: дивіться відео



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