Про це 24 каналу повідомив експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він пояснив, чому смерть Путіна не дасть якихось результатів.
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Колективний "путін"
За словами політолога, Путін – це колективний номінатив. З точки зору ідеології, "путінів" у Росії більше ніж 140 мільйонів. Водночас з політичної точки зору, путінська система – це олігархічна автократія, тобто обирають одного лідера, який керує потоками грошей та влади.
У нього є важелі впливу на економічну, політичну, соціальну та військову складову. Умовно, це його міністри – олігархи, яким він має з цих потоків влади та грошей скеровувати певну частину. Саме тому смерть лідера такої олігархічної автократії означатиме лише появу нового лідера,
– пояснив Краєв.
Підтримувати кризу
Як він зазначив, смерть лідера спровокує певну політичну кризу між різними секторами в Росії. До прикладу, зараз бачимо, як економічна та військова сфери борються за вплив на Путіна, тобто на лідера.
Краєв підкреслив, що нашим завданням буде максимально роздмухувати таку кризу в країні-агресорці. Водночас для цього використовувати всі доступні методи – офіційні та неофіційні, відкриті та приховані.
Новий "путін" буде ще жорсткіший
Не смерть Путіна стане для нас перемогою, а продовження внутрішньої кризи в Росії, яка спровокує зміну цієї структури. Тобто допустити появу нового "путіна" не можна, оскільки він гратиме ще жорсткіше,
– заявив політолог.
За його словами, у такій системі, яка зараз є в Росії, працює те, що її громадяни називають – "пацанський закон". Відповідно до нього лідер повинен довести, що він вожак, вдаючись до жорсткості.
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"Тому й виходить, що після смерті Путіна наступник повинен показати нову силу. Водночас наше завдання не допустити появи цього "путіна", і тоді це можна буде вважати перемогою", – підсумував Краєв.
Політолог припустив, що новий лідер Росії буде ще жорстокішим: дивіться відео
Секретна конференція про майбутнє Росії без Путіна
- Війна, яку розпочав проти нашої держави Володимир Путін, об'єднала не тільки українців, а й інші країни. Поки очільник Кремля бореться з раком, у світі вже почали обговорювати, якою буде держава-агресорка без свого теперішнього лідера.
- Нещодавно Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс організував секретну конференцію. За інформацією, на ній обговорювали сценарії, за умовами яких Путін залишиться без влади.
- Зазначається, що в такій зустрічі взяли участь близько 70 учасників. Серед них – колишні провідні політики, експерти, журналісти й правозахисники, а також росіяни, які тривалий час живуть за кордоном.