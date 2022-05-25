Майже хто завгодно був б краще, ніж те, що відбувається зараз. Проблема в тому, що неможливо зробити заміну плавно у персоналістському авторитарному режимі.

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Повалення Путіна

Саме ця неможливість і утримує Путіна при владі – якщо його повалити, з'явиться невизначеність, ризик для всіх угруповань, які зараз живуть у відносному мирі один із одним. У Гітлера під кінець була точно така ж історія – всі інші керівники Рейху були б раді його позбутися, але кожен боявся поразки в боротьбі за владу після падіння фюрера.

Мені здається, що безпосередньо за Путіним піде "колективне керівництво". Як у 1953 році – Сталін ще був, формально, живий, а вони вже розділили посади так, щоб жоден не міг домінувати над іншими. Потрібні були арешти, страти, перевороти й лише тоді, через чотири роки, з'явився Хрущов як одноосібний лідер.

Так само після повалення Хрущова, влада була поділена між кількома керівниками й лише через 10 – 12 років, до другої половини 1970-х, Брежнєв консолідував владу, ставши одноосібним лідером.

За словами Соніна, у Росії може бути колективне керівництво / Фото Getty Images

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Прогноз – колективне керівництво, але хто міг би бути одноосібним лідером?

Медведєв.

Медведєв, звісно, надихається прикладом Балагера. Був такий адміністратор, непомітна друга особа за Трухільйо, домініканським Путіним. Завжди був на других ролях, а потім Трухільйо вбили, військові та спецслужби перерізали один одного, а Балагер років тридцять очолював країну.

Основна проблема Медведєва у тому, що він немає ні навичок, ні здібностей ні адміністративного лідера, ні політичного. Не було такої зони відповідальності, щоб він упорався, не було такого прихильника, якого б Медведєв не здав. Через багаторічне загравання з еміграцією тепер доводиться бути "суперястребом", але це виглядає смішно.

Здавалося б, плюсом є "репутація західника", але це якраз не плюс: Захід розмовлятиме з будь-ким, хто укладе перемир'я і почне виводити війська, і не буде ні з ким, хто цього не зробить.

Кириенко.

Основна перевага Сергія Кирієнка – те, що в нього, справді, є певний заділ у стосунках із усіма угрупованнями та угрупованнячками. Він нічий, але вміє спілкуватися з усіма. З іншого боку, саме цим усі плюси вичерпуються. Приїзд до Маріуполя – явна демонстрація інтересу до того, щоб стати наступником.

Собянін.

Основною перевагою Собяніна є, з одного боку, непричетність, у порівнянні з рештою оточення Путіна, до 24 лютого та лояльність до статус-кво. Це важливо, оскільки, не виключено, важливим елементом майбутніх переговорів щодо скасування санкцій буде видача злочинців якимось міжнародним трибуналам. Плюс – готова адміністративна команда.

Основні проблеми Собяніна – це те, що він не набагато молодший за Путіна, тобто не вирішує проблему зміни поколінь і максимально не харизматичний. Втім, це може зробити його прийнятною перехідною фігурою або частиною "колективного керівництва".

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