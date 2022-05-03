Билет в один конец

Среди личных вещей российских уже мертвых оккупантов нашли билет на рейс Уфа – Чебаркуль. Но вернуться российскому солдату не суждено.

Внимание "Было – стало": в ВСУ показали, как очистили украинскую землю от оккупантов и их техники

Электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль оказался билетом в один конец,

– отметили украинские защитники.

Военные также сообщили, что подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям.



Вещи ликвидированных российских солдат / Фото 79 бригада



Очевидно, россияне своих таки бросают / Фото 79 бригада



Вещи российского подразделения уже им не понадобятся / Фото 79 бригада

Актуальные потери российской армии

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, потери врага по состоянию на 3 апреля – 24 200 военных. Только за последние сутки защитники ликвидировали еще как минимум 400 россиян.

Значительные потери враг ощутил и в технике: вчера ВСУ уничтожило 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня.

Стоимость только сбитых беспилотников составляет около 2 миллионов долларов.

Всего за 69 дней войны украинские военные уничтожили 1064 танка врагов. Что касается уничтоженных боевых бронированных машин, то их количество – 2567.

Добавим, что некоторые оккупанты сами уничтожают собственные танки, чтобы не идти в бой с украинскими воинами. Соответствующие разговоры перехватило СБУ, оккупант рассказывает отцу, что в его полку не осталось ни одного исправного танка.

Обратите внимание! Чтобы хоть как-то компенсировать безумные потери военной техники в боях с украинскими защитниками, оккупанты вынуждены снимать с консервации танки и БМП. Так, в городе Богучар в Воронежской области было снято с хранения 17 танков и 60 БМП-1.

Где самая горячая ситуация на фронте

В Генштабе в утренней сводке отчитались, что российская армия пытается установить полный контроль над населенными пунктами на Донецком направлении, а также продолжает атаковать Харьковскую область.

В частности, враг продолжает сосредоточиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, таким образом россияне пытаются продвигаться в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

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