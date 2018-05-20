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Дорога украинцев к Богу лежит не через Москву, – Порошенко

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Порошенко рассказал, что предоставления украинской церкви автокефалии ослабит влияние России на внутренние дела
Порошенко рассказал, что предоставления украинской церкви автокефалии ослабит влияние России на внутренние дела / sharij.net

Предоставления украинской православной церкви автокефалии завершит процесс утверждения независимости Украины в духовном измерении и ослабит влияние страны-агрессора России на внутренние дела страны.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии чествования памяти жертв политических репрессий в заповеднике "Быковнянские могилы", передает "Укринформ".

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Глава государства рассказал, что синод Вселенского патриарха принял решение о начале рассмотрения вопроса относительно предоставления томоса об автокефалии православной церкви в Украине на основе его обращения и обращений митрополитов, епископов УПЦ КП и украинской автокефальной православной церкви к Вселенскому патриарху.

Дорога украинцев к Богу лежит не через Москву. У нас есть свой путь. И я убежден, что томос об автокефалии, предоставленный нашей украинской церкви, завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении. Это усилит и нашу национальную безопасность, потому что автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутриукраинские дела,
– подчеркнул Порошенко.

Также, Президент отметил, что в целом видит свою миссию в том, чтобы сделать так, чтобы Украина "безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к российской империи". При этом он отметил, что украинцы уже сделали свой европейский выбор и уверенно выходят из сферы российского влияния.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Украина – Россия Единая поместная церковь религия
Источник: 24 Канал
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