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Дорога українців до Бога пролягає не через Москву, – Порошенко

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Порошенко розповів, що надання українській церкві автокефалії послабить вплив Росії на внутрішні справи
Порошенко розповів, що надання українській церкві автокефалії послабить вплив Росії на внутрішні справи / sharij.net

Надання українській православній церкві автокефалії завершить процес утвердження незалежності України в духовному вимірі та послабить вплив країни-агресора Росії на внутрішні справи країни.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у заповіднику "Биківнянські могили", передає "Укрінформ".

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Глава держави розповів, що синод Вселенського патріарху прийняв рішення про початок розгляду питання щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні на основі його звернення та звернень митрополитів, єпископів УПЦ КП та української автокефальної православної церкви до Вселенського патріарха.

Дорога українців до Бога пролягає не через Москву. У нас є свій шлях. І я переконаний, що томос про автокефалію, наданий нашій українській церкві, завершить утвердження незалежності й самостійності України в духовному вимірі. Це посилить і нашу національну безпеку, бо автоматично послабить вплив країни-агресора на внутрішньоукраїнські справи,
– наголосив Порошенко.

Також, Президент зазначив, що в цілому вбачає свою місію в тому, щоб зробити так, аби Україна "безповоротно вийшла зі смертельно небезпечної зони тяжіння до російської імперії". При цьому він зауважив, що українці вже зробили свій європейський вибір і упевнено виходять із сфери російського впливу.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини України Україна – Росія Єдина помісна церква релігія Новини політики Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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