Дорога жизни: Зеленский за рулем проинспектировал трассу Мариуполь – Запорожье – видео
За три месяца дорожникам удалось отремонтировать 130 километров этой трассы. Качество работы решил проинспектировать глава государства. Он сел за руль автомобиля и прокатился по дороге.
Речь идет о шоссе Днепр-Запорожье-Мариуполь. Это – стратегическая трасса, которая пролегает через Запорожскую и Донецкую области. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.
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Дело в том, что трасса Н-08 обеспечивает внутренние транспортные связи и является основным направлением движения в зону проведения ООС.
Зеленский проинспектировал отремонтированную трассу/ фото сайт президента
Сам Зеленский отметил, что теперь отремонтированный участок нужно беречь, поскольку это – "дорога жизни".
Интересно! 130 километров дороги удалось починить за 3 месяца. Другие 70 километров этой дороги строили примерно 3 года.
Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Днепр – Мариуполь – Запорожье: видео
Внимание! Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли – 74,4 миллиарда гривен будет направлено на восстановление украинских дорог.
На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / инфографика 24 канала