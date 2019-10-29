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      Дорога жизни: Зеленский за рулем проинспектировал трассу Мариуполь – Запорожье – видео

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      Зеленский проверил отремонтированную трассу
      Зеленский проверил отремонтированную трассу / пресс-служба президента

      За три месяца дорожникам удалось отремонтировать 130 километров этой трассы. Качество работы решил проинспектировать глава государства. Он сел за руль автомобиля и прокатился по дороге.

      Речь идет о шоссе Днепр-Запорожье-Мариуполь. Это – стратегическая трасса, которая пролегает через Запорожскую и Донецкую области. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

      Смотрите также: Ошибка на 11 миллионов: на Донбассе положили дорогу не там, где нужно

      Дело в том, что трасса Н-08 обеспечивает внутренние транспортные связи и является основным направлением движения в зону проведения ООС.

      Зеленський автомобіль
      Зеленский проинспектировал отремонтированную трассу/ фото сайт президента

      Сам Зеленский отметил, что теперь отремонтированный участок нужно беречь, поскольку это – "дорога жизни".

      Интересно! 130 километров дороги удалось починить за 3 месяца. Другие 70 километров этой дороги строили примерно 3 года.

      Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Днепр – Мариуполь – Запорожье: видео

      Внимание! Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли – 74,4 миллиарда гривен будет направлено на восстановление украинских дорог.

      бюджет дороги
      На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Дороги Президент Украины
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