Дорога жизни: Зеленский за рулем проинспектировал трассу Мариуполь – Запорожье – видео

За три месяца дорожникам удалось отремонтировать 130 километров этой трассы. Качество работы решил проинспектировать глава государства. Он сел за руль автомобиля и прокатился по дороге.

Речь идет о шоссе Днепр-Запорожье-Мариуполь. Это – стратегическая трасса, которая пролегает через Запорожскую и Донецкую области. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

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Дело в том, что трасса Н-08 обеспечивает внутренние транспортные связи и является основным направлением движения в зону проведения ООС.



Зеленский проинспектировал отремонтированную трассу/ фото сайт президента

Сам Зеленский отметил, что теперь отремонтированный участок нужно беречь, поскольку это – "дорога жизни".

Интересно! 130 километров дороги удалось починить за 3 месяца. Другие 70 километров этой дороги строили примерно 3 года.

Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Днепр – Мариуполь – Запорожье: видео

Внимание! Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли – 74,4 миллиарда гривен будет направлено на восстановление украинских дорог.



На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / инфографика 24 канала