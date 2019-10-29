Дорога життя: Зеленський за кермом проінспектував трасу Маріуполь – Запоріжжя – відео

За три місяці дорожникам вдалося відремонтувати 130 кілометрів цієї траси. Якість роботи вирішив проінспектувати глава держави. Він сів за кермо автомобіля та проїхався дорогою.

Мовиться про шосе Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь. Це – стратегічна траса, яка пролягає через Запорізьку та Донецьку області. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті глави держави.

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Річ у тім, що траса Н-08 забезпечує внутрішні транспортні зв’язки і є основним напрямком руху до зони проведення ООС.



Зеленський проінспектував відремонтовану трасу/ фото сайт президента

Сам Зеленський зауважив, що тепер відремонтовану ділянку треба берегти, оскільки це – "дорога життя".

Цікаво! 130 кілометрів дороги вдалося полагодити за з місяці. Інші 70 кілометрів цієї дороги будували приблизно 3 роки.

Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Дніпро – Маріуполь – Запоріжжя: відео

Увага! Проєкт Державного бюджету на 2020 рік передбачає рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі – 74,4 мільярда гривень буде спрямовано на відновлення українських доріг.



На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / інфографіка 24 каналу