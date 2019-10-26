Помилка на 11 мільйонів: на Донеччині поклали дорогу не там, де потрібно

На Донеччині робітники повинні були побудувати під'їзну дорогу до регіонального ландшафтного парку "Клебан-Бик". Але поклали асфальт зовсім не в тому місці – на суміжних 11 земельних ділянках, що мають зовсім інші кадастрові номери, аніж зазначено у технічній документації. Роботами займалася компанія "Хозхімсервіс".

Суть справи

Як мовиться в ухвалі суду, у червні 2018 року управління капітального будівництва Дружківської міської ради уклало договір підряду з компанією "Хозхімсервіс" щодо будівництва під’їзної дороги до регіонального ландшафтного парку "Клебан-Бик". Сума робіт склала 11 мільйонів гривень, передає "Вільне радіо".

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Наприкінці серпня 2018 року відзвітували, що роботи завершено. Але насправді дорогу будували не там, де це планували за проєктом будівництва. Крім того, слідчі з’ясували, що земельні ділянки, на яких було покладено асфальт, є сільськогосподарськими землями та мають зовсім інші кадастрові номери.

Натомість для будівництва дороги виділяли лісосмугу та у проєкті було заплановано, що на ній викорчують чагарники. Однак фактично робіт там не проводили. Це підтверджує й огляд ділянки.

Цікава деталь

Одним із свідків цієї справи є начальник Костянтинівського районного виробничого відділу держпідприємства "Центр державного земельного кадастру". Перед початком робіт з будівництва дороги він особисто виїжджав та на місцевості визначав будівельникам межі земельної ділянки, на якій мали проводити роботи.

Проте, за даними досудового розслідування, роботи виконували працівники дочірнього підприємства "Донецький облавтодор", а "Хозхімсервіс" використовували як підприємство для отримання бюджетних коштів.

Що розслідують правоохоронці

За цією справою правоохоронці відкрили кримінальне провадження, проте підозри ще нікому не оголошували. Справу відкрили за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція цієї статті передбачає:

штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів;

виправні роботи терміном до двох років;

обмеженням волі терміном до чотирьох .років;

позбавлення волі терміном до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У разі доведення провини, суд вирішуватиме, яке саме покарання призначати.

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Що відомо про цю дорогу сьогодні

Попри розслідування, дорогу все ж ввели в експлуатацію. У ландшафтному регіональному парку "Клебан-Бик" переконують, що завдяки зручному шляху, збільшився потік туристів приблизно на 70%.

Знаю що дорогу там проклали. Знаю, що клали перед Купальськими святами. Робили проєкт, я його, щоправда, в очі не бачив. Зараз дорога є хорошою, всі – вдячні, а туристи – в захваті. А що не там, оце я вперше чую, якщо чесно. Тільки можу констатувати, що для туризму це дуже круто,

– розповів завідувач відділу зв’язків зі ЗМІ парку "Клебан-Бик" Андрій Тараман.

Ще один скандал, що вартував платникам податків чималеньку суму, спалахнув нещодавно на Львівщині. Тут заплатили понад 581 тисячу гривень за 51 дорожній знак, якими мали ознакувати історичні пам’ятки. Щоправда, містять ці знаки помилковий переклад з української на англійську мову. До прикладу, на одному з дорожніх знаків біля Сколе на трасі Київ – Чоп "повітовий провідник" переклали як "air condition", тобто "кондиціювання повітря". Цікаво, що щонайменше сім членів тендерного комітету, який надавав дозвіл на роботи, бачили цей переклад, однак помилок не помітили.

У Львівській облдержадміністрації усю відповідальність за неправильний переклад поклали на компанію, що виготовляла ці знаки. Мовиться про ТзОВ "Дорожні знаки".

У нас – не перекладацька агенція. Ми в тендері поставили те, що ми хочемо отримати. У нас – департамент культури, а не міжнародних відносин, де всі є зобов’язаними знати англійську мову,

– заявила директорка департаменту культури ЛОДА Мирослава Туркало.