Свое видео Генштаб подписал лаконично "Потери врага. Без комментариев". Обнародовали его 8 марта.

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Металлолом оккупантов встретили, как положено

На видео от Генштаба можно увидеть не только тяжелую технику – танки, БТРы и самолеты. Также навеки заглохли и грузовики оккупантов.

Заметим, с начала боевых действий в Украине кремлевская орда потеряла более 280 танков, почти тысячу боевых машин и не менее 447 единиц автомобильной техники. Кроме того, более 11 тысяч орков погибли.

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