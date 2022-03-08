Свое видео Генштаб подписал лаконично "Потери врага. Без комментариев". Обнародовали его 8 марта.
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На видео от Генштаба можно увидеть не только тяжелую технику – танки, БТРы и самолеты. Также навеки заглохли и грузовики оккупантов.
Заметим, с начала боевых действий в Украине кремлевская орда потеряла более 280 танков, почти тысячу боевых машин и не менее 447 единиц автомобильной техники. Кроме того, более 11 тысяч орков погибли.
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