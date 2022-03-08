Своє відео Генштаб підписав лаконічно "Втрати ворога. Без коментарів". Оприлюднили його 8 березня.

Актуально Російські військові злочинці: опублікували список окупантів, які вбивають мирних українців

Металобрухт окупантів зустріли, як належить

На відео від генштабу можна побачити не лише важку техніку – танки, БТРи та літаки. Також навіки заглохли й вантажівки окупантів.

Зауважимо, від початку бойових дій в Україні кремлівська орда вратила понад 280 танків, майже тисячу бойових машин і щонайменше 447 одиниць автомобільної техніки. Крім того, понад 11 тисяч орків загинули.

Яку техніку рашисти втратили в Україні: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!