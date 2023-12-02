На Львовщине самая сложная ситуация с непогодой
В центре города дороги тоже заснежены, это препятствует движению транспорта. Местные телеграмм-каналы публикуют видео, на кадрах видно, что ситуация действительно сложная. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. А в областной военной администрации сообщили о ситуации со светом, сообщает 24 Канал.
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"По улице Шевченко возле ЭНТОН – дорога как стекло", – пишут в телеграмм-каналах.
Во Львове дорога превратилась в каток / Фото из тг-каналов
Также отмечают сложное движение "по Шевченко от переезда возле UPG до Рясне-2", добавляют, что на дороге сплошной лед.
Во Львове на дорогах каток: видео
Обесточивание во Львовской области
Кроме того, в области из-за налипания мокрого снега обесточены 305 населенных пунктов.
По данным начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за налипания мокрого снега по состоянию на утро 121 населенный пункт полностью обесточен, еще 184 – частично.
"Больше всего отключений на Жидачевском, Перемышлянском, Николаевском и Стрыйском направлениях. Над восстановлением электроснабжения работают 99 бригад Львовоблэнерго – это 425 специалистов. Привлекли 148 единиц техники", – говорит глава ОВА.
Коммунальщики работали еще с ночи
В течение ночи и утра дороги Львовщины расчищали 167 единиц техники, за это время использовали 2460 тонн песчано-соляной смеси. По словам руководителя ОВА, техника продолжает работать, наготове – 270 единиц.
Коммунальщики начали работать еще ночью: видео
Сейчас осложнения в движении есть на объездной Львова, местами на трассах есть намерзание и гололедица.
"Учитывая предупреждение синоптиков, призываю вас по возможности переждать непогоду дома или воспользоваться общественным транспортом. Берегите себя", - добавил глава ОВА.
Коммунальщики пытаются справиться с непогодой / Фото с тг-канала Максима Козицкого
Непогода в Украине: главное
- Непогода бурлит не только во Львовской области, хотя и здесь самая сложная ситуация.
- Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности в восьми областях на Западе Украины. Кроме того, ситуацию усложняет густой туман.
- В Тернопольской области к утру в результате непогоды без света остались 67 населенных пунктов; в Хмельницкой – более 6 тысяч потребителей.
- В Одесской области из-за погодных условий остаются обесточенными 1,7 тысячи абонентов.