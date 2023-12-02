На Львівщині найскладніша ситуація з негодою

В центрі міста дороги теж засніжені, це перешкоджає руху транспорту. Місцеві телеграм-канали публікують відео, на кадрах видно, що ситуація і справді складна. Синоптики попередили про погіршення погодних умов.А в обласній військовій адміністрації повідомили про ситуацію зі світлом, інформує 24 Канал.

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"По вулиці Шевченка біля ЕНТОНу – дорога як скло", – пишуть у телеграм-каналах.



У Львові дорога перетворилась на ковзанку / Фото з тг-каналів

Також зазначають про складний рух "по Шевченка від переїзду біля UPG до Рясне-2", додають, що на дорозі суцільний лід.

У Львові на дорогах ковзанка: відео

Знеструмлення на Львівщині

Крім того, в області через налипання мокрого снігу знеструмлені 305 населених пунктів.

За даними начальника Львівської ОВА Максима Козицького, через налипання мокрого снігу станом на ранок 121 населений пункт знеструмлений повністю, ще 184 – частково.

"Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках. Над відновленням електропостачання працюють 99 бригад Львівобленерго – це 425 фахівців. Залучили 148 одиниць техніки", – каже очільник ОВА.

Комунальники працювали ще з ночі

Впродовж ночі та ранку дороги на Львівщині розчищали 167 одиниць техніки, за цей час використали 2460 тонн піщано-соляної суміші. За словами керівника ОВА, техніка продовжує працювати, напоготові – 270 одиниць.

Комунальники почали працювати ще вночі: відео

Наразі ускладнення в русі є на об'їзній Львова, місцями на трасах є намерзання та ожеледиця.

Важливо! Для транспортних засобів на Львівщині діють стоянки, де можна перечекати негоду. Ознайомитись із переліком можна за посиланням.

"Враховуючи попередження синоптиків, закликаю вас за можливості перечекати негоду вдома або ж скористатись громадським транспортом. Бережіть себе", – додав голова ОВА.



Комунальники намагаються впоратись із негодою / Фото з тг-каналу Максима Козицького

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