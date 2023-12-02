На Львівщині найскладніша ситуація з негодою
В центрі міста дороги теж засніжені, це перешкоджає руху транспорту. Місцеві телеграм-канали публікують відео, на кадрах видно, що ситуація і справді складна. Синоптики попередили про погіршення погодних умов.А в обласній військовій адміністрації повідомили про ситуацію зі світлом, інформує 24 Канал.
Дивіться також У 8 областях України оголосили про небезпеку через негоду та туман
"По вулиці Шевченка біля ЕНТОНу – дорога як скло", – пишуть у телеграм-каналах.
У Львові дорога перетворилась на ковзанку / Фото з тг-каналів
Також зазначають про складний рух "по Шевченка від переїзду біля UPG до Рясне-2", додають, що на дорозі суцільний лід.
У Львові на дорогах ковзанка: відео
Знеструмлення на Львівщині
Крім того, в області через налипання мокрого снігу знеструмлені 305 населених пунктів.
За даними начальника Львівської ОВА Максима Козицького, через налипання мокрого снігу станом на ранок 121 населений пункт знеструмлений повністю, ще 184 – частково.
"Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках. Над відновленням електропостачання працюють 99 бригад Львівобленерго – це 425 фахівців. Залучили 148 одиниць техніки", – каже очільник ОВА.
Комунальники працювали ще з ночі
Впродовж ночі та ранку дороги на Львівщині розчищали 167 одиниць техніки, за цей час використали 2460 тонн піщано-соляної суміші. За словами керівника ОВА, техніка продовжує працювати, напоготові – 270 одиниць.
Комунальники почали працювати ще вночі: відео
Наразі ускладнення в русі є на об'їзній Львова, місцями на трасах є намерзання та ожеледиця.
"Враховуючи попередження синоптиків, закликаю вас за можливості перечекати негоду вдома або ж скористатись громадським транспортом. Бережіть себе", – додав голова ОВА.
Комунальники намагаються впоратись із негодою / Фото з тг-каналу Максима Козицького
Негода в Україні: головне
- Негода вирує не лише на Львівщині, хоч і тут найскладніша ситуація.
- Через негоду синоптики оголосили I рівень небезпеки у восьми областях на Заході України. Крім того, ситуацію ускладнює густий туман.
- У Тернопільській області на ранок внаслідок негоди без світла залишилися 67 населених пунктів; у Хмельницькій – понад 6 тисяч споживачів.
- На Одещині через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тисячі абонентів.