"Дороги и работа": правительство ищет дорожников и предлагает стабильную работу

В этом году на ремонт дорог по всей Украине привлекли рекордную сумму денег. Соответственно, для выполнения всех объемов работы государство предлагает работников и уже анонсировало соответствующий проект для их поиска – "Дороги и работа".

Украина привлекает на дорожные работы в 2020 году рекордные 112 миллиардов гривен. Планируется отремонтировать более 6 500 километров дорог, как сообщает Правительственный портал.

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Укравтодор совместно с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с robota.ua и Государственной службой занятости инициировали запуск проекта "Дороги и работа".

Для выполнения всего плана Укравтодора на обновление более 4 тысяч километров в 2020 году дорожная отрасль должна привлечь больше 38 тысяч дорожных специалистов. Еще около 120 тысяч рабочих мест создадут в сопутствующих отраслях – рынке проектировки и инжинеринга, материального производства и компании из сферы обслуживания.

Всего в 2020 году для реализации планов Укравтодора планируется привлечь более 150 тысяч работников. Это не только персонал, непосредственно задействованный в дорожных работах, но и в смежных отраслях,

– подчеркнул премьер Украины Денис Шмыгаль.

В чем суть проекта "Дороги и работа"

"Дороги и работа" – это онлайн-инструмент информирования о вакансиях. На сайте есть инструмент для поиска рабочих мест по трем основным критериям: профессии, региону и компании.

После выбора желаемой опции, пользователь переходит на отдельные блоки сайта robota.ua, разработанные специально для проекта. Подрядные организации размещают свои вакансии, которые доступны в единой базе robota.ua.

Что известно о "Большой стройке"?Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.