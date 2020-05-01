20:11
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      "Дороги и работа": правительство ищет дорожников и предлагает стабильную работу

      - Читати новину українською
      Сколько рабочих мест требует "Большая стройка"
      Сколько рабочих мест требует "Большая стройка" / Фото 24 канала

      В этом году на ремонт дорог по всей Украине привлекли рекордную сумму денег. Соответственно, для выполнения всех объемов работы государство предлагает работников и уже анонсировало соответствующий проект для их поиска – "Дороги и работа".

      Украина привлекает на дорожные работы в 2020 году рекордные 112 миллиардов гривен. Планируется отремонтировать более 6 500 километров дорог, как сообщает Правительственный портал.

      Важная тема Возвращение гастарбайтеров в Украину: как пандемия повлияла на рынок труда

      Укравтодор совместно с Правительством и Офисом Президента в партнерстве с robota.ua и Государственной службой занятости инициировали запуск проекта "Дороги и работа".

      Для выполнения всего плана Укравтодора на обновление более 4 тысяч километров в 2020 году дорожная отрасль должна привлечь больше 38 тысяч дорожных специалистов. Еще около 120 тысяч рабочих мест создадут в сопутствующих отраслях – рынке проектировки и инжинеринга, материального производства и компании из сферы обслуживания.

      Всего в 2020 году для реализации планов Укравтодора планируется привлечь более 150 тысяч работников. Это не только персонал, непосредственно задействованный в дорожных работах, но и в смежных отраслях,
      – подчеркнул премьер Украины Денис Шмыгаль.

      В чем суть проекта "Дороги и работа"

      "Дороги и работа" – это онлайн-инструмент информирования о вакансиях. На сайте есть инструмент для поиска рабочих мест по трем основным критериям: профессии, региону и компании.

      После выбора желаемой опции, пользователь переходит на отдельные блоки сайта robota.ua, разработанные специально для проекта. Подрядные организации размещают свои вакансии, которые доступны в единой базе robota.ua.

      Что известно о "Большой стройке"?Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.

      Дороги ремонт

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Дороги Зарплата Правительство Шмыгаля Рынок труда Деньги Заробитчане Кабинет Министров Украины Безработица
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Игнорируют реальные угрозы: судьи пожаловались на уменьшение зарплат во время карантина
      сегодня , 19:30 Игнорируют реальные угрозы: судьи пожаловались на уменьшение зарплат во время карантина
      Ірина Шиба
      Лидеры мнений не идеальны: что показал скандал с Региной Тодоренко
      сегодня , 19:00 Лидеры мнений не идеальны: что показал скандал с Региной Тодоренко
      Даша Малахова