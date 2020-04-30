Возвращение заробитчан в Украину: как пандемия повлияла на рынок труда

После введения карантина в Украину вернулось почти 600 тысяч наших граждан. Большинство из них работали за границей и присылали деньги домой. После возвращения люди пытались хотя бы временно трудоустроиться, однако не всем это удалось.

О последствиях для нашего рынка труда массового возвращения украинский с заработков – в материале 24 канала.

Конкуренция зарплат

По оценкам Международной организации труда до начала пандемии COVID-19 в Украине насчитывалось почти полтора миллиона безработных. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, больше 2 миллионов украинцев потеряли работу из-за пандемии и карантина.

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Экономисты уже бьют тревогу. Ведь по их расчетам после завершения карантина начнется экономический кризис, как следствие, у нас появится от трех до четырех миллионов безработных. Тогда встанет вопрос, каким образом их обеспечить работой и деньгами, которых хватит для нормального существования семей.



В Украине стало больше безработных / Фото 24 канала

В Украине уже вырос уровень безработицы. Сейчас, по разным оценкам, у нас 2,5 миллиона безработных. В то же время, официально зарегистрировано около 450 тысяч. Это практически на 150 тысяч больше, чем было официально зарегистрировано в прошлом году за аналогичный период времени,

– отмечает экономист Олег Пендзин.

Правда, в правительстве анонсировали старт большого строительства, что позволит трудоустроить украинцев. Однако, сможет ли эта инициатива правительства задержать трудовых мигрантов в Украине – открытый вопрос. Ведь за границей, например, в той же Финляндии трудовым мигрантам предлагают порядка 8 евро в час, за месяц это в среднем 1300 евро. Конечно, из этой суммы нужно вычесть налоги. Однако, когда в правительстве анонсировали создание 500 тысяч рабочих мест в Украине, то говорили о зарплатах, которые будут колебаться от 4800 до 5600 гривен, условно говоря – примерно 200 долларов. Как видим разница в заработках существенная.

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"Идея правительства по созданию 500 тысяч рабочих мест – это немного нереальные цифры. На это есть одна простая причина: есть оценочная стоимость каждого рабочего места. То есть чтобы создать это рабочее место нужно потратить определенное количество денег. Цена рабочего места зависит от отрасли", – разъясняет Олег Пендзин.

Относительно стоимости создания одного рабочего места, то, по информации экономиста, в металлургии оно будет стоить примерно от 800 тысяч долларов, в аграрном секторе – 250 тысяч, в розничной торговле от 18 до 30 тысяч, общественном питании 40-60 тысяч. Если взять среднюю цену рабочего места в 50 тысяч долларов, то полмиллиона рабочих мест – это 25 миллиардов долларов. Таким образом, правительство где-то хочет найти 25 миллиардов долларов. Это 675 миллиардов гривен. Для того, чтобы создать те полмиллиона рабочих мест.

Имея дефицит госбюджета в размере 300 миллиардов, найти еще 675 миллиардов для создания 500 тысяч рабочих мест, – это не научная фантастика. Поэтому не верю в те полмиллиона рабочих мест,

– отмечает экономист.

Прогноз для заробитчан

По мнению эксперта рынка труда Татьяны Пашкиной, относительно заробитчан есть несколько вариантов развития событий. Первый – люди вернулись, им понравилось, и они остались навсегда. Второй – пока границы закрыты, люди приспособились, только их откроют – поедут назад. И, третий не очень хороший вариант – украинцы приехали, переждали вспышку пандемии и вернулись назад, после открытия границ.



Карантин продлили до 11 мая / Инфографика 24 канала

Пока сложно спрогнозировать, какой вариант будет преобладать. Сказать, что наши работодатели прилагают титанические усилия, чтобы достучаться до этих людей, нельзя, хотя индивидуально многие, особенно в западных регионах, улучшают условия труда, работают с центрами занятости, пытаясь активизировать набор персонала и привлечь трудовых мигрантов,

– рассказывает Татьяна Пашкина.

К утверждению, мол, в Украине совершенно нет работы, Татьяна Пашкина относится критически. Ведь есть сферы, где растет спрос на работников. В частности, наиболее стремительно возрос спрос на: курьеров, кассиров, мерчандайзеров, продавцов-консультантов, сотрудников АЗС – кассиров, операторов.

"Идет подбор персонала в традиционно дефицитные отрасли. Серьезная нехватка фармацевтов-провизоров. Если не хватало разнорабочих на производстве, то это продолжает ощущаться, хотя и меньше. Опять же, аграрии активно ищут рабочую силу", – говорит Пашкина.

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А вот желание уменьшить зарплаты или нанять работников за значительно меньшие, чем до пандемии деньги появится у многих работодателей. Как говорит Татьяна Пашкина, конечно, будут работодатели, которые не смогут удержаться от соблазна купить дешевле то, что раньше было дороже. Но, по ее убеждению, это игра "в одни ворота". Прежде всего, люди, которым существенно урезали зарплаты, чувствуют, что их немножко обманули. Они вынуждены согласиться на эти условия, но это будет негативно влиять на качество работы. Поэтому они не будут выкладываться на 100% при выполнении должностных обязанностей. Многие из таких работников соглашаются "пересидеть", параллельно подыскивая другую, лучшую работу.



Правительство планирует трудоустроить многих украинцев / Фото 24 канала

Ну а те, кого наняли в пандемию на более низкую зарплату, сразу же как рынок начнет выравниваться – просто уволятся и пойдут туда, где больше платят. Таким образом работодатель временно "затыкает дыры", на какой-то период экономит бюджет и привлекает людей на небольшие деньги. Однако такой подход несет немало негатива.

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Главное, от таких действий очень сильно пострадает репутация работодателя.

Если компания 10 лет была образцовой, а в кризис позволила себе внезапный срез зарплаты или некорректные увольнения, то помнить это будут долго. Иногда дольше и ярче, чем предыдущие 10 лет образцовой репутации,

– отмечает Пашкина.

Поэтому, работодателям эксперты не советуют злоупотреблять карантином и не портить свою репутацию. Ведь информация об уменьшении зарплаты работникам или увольнений во время кризиса распространяется очень быстро и "живет" в памяти потенциальных работников долго. Особенно, если на предприятиях или в организациях этой же сферы деятельности подобных изменений не произошло.