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      Как в Украине будут наказывать работодателей, которые увольняют людей во время карантина

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      Работодателей, которые незаконно увольняют работников во время карантина, будут наказывать штрафами или исправительными работами. В случае незаконного увольнения работники могут обращаться в полицию.

      Правоохоронці мають оперативно реагуватиме на порушення трудового законодавства. Про це сказав заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, пише МВС.

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      Цуцкірідзе зауважив, що незаконне звільнення підпадає під статтю 172 Кримінального кодексу про грубе порушення законодавства про працю.

      Недобросовісним роботодавцям загрожує:

      • штраф від 2 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 34 – 51 тисяча гривень;
      • позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;
      • виправні роботи до двох років.

      Також він додав, що роботодавець не може порушувати угоду про працю, яку укладають при працевлаштуванні.

      Коли людину беруть на роботу й укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації,
      – пояснив заступник голови Нацполіції.

      Водночас юристка Інна Кудінська заявила, що юридично складно довести такий тип порушення. І порадила окрім поліції, звертатися до Державної служби з питань праці, яка займається всіма питаннями щодо працевлаштування. Також можна звертатися і до профспілок.

      Раніше Володимир Зеленський заявив, що ніхто не може змушувати працівників на підприємствах писати заяви про звільнення за власним бажанням. Президент рекомендує в таких випадках звертатися в поліцію.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Штрафы Безработица Деньги Коронавирус в Украине Полиция Работа Новости Украины
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