Як в Україні каратимуть роботодавців, які звільняють людей під час карантину

Роботодавців, які незаконно звільняють працівників під час карантину, каратимуть штрафами або ж виправними роботами. У разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися до поліції,

Правоохоронці мають оперативно реагуватиме на порушення трудового законодавства. Про це сказав заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, пише МВС.

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Цуцкірідзе зауважив, що незаконне звільнення підпадає під статтю 172 Кримінального кодексу про грубе порушення законодавства про працю.

Недобросовісним роботодавцям загрожує:

штраф від 2 тисяч до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 34 – 51 тисяча гривень;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

виправні роботи до двох років.

Також він додав, що роботодавець не може порушувати угоду про працю, яку укладають при працевлаштуванні.

Коли людину беруть на роботу й укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації,

– пояснив заступник голови Нацполіції.

Водночас юристка Інна Кудінська заявила, що юридично складно довести такий тип порушення. І порадила окрім поліції, звертатися до Державної служби з питань праці, яка займається всіма питаннями щодо працевлаштування. Також можна звертатися і до профспілок.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що ніхто не може змушувати працівників на підприємствах писати заяви про звільнення за власним бажанням. Президент рекомендує в таких випадках звертатися в поліцію.

Що відомо про карантин в Україні

Станом на 19 березня в Україні підтвердили 5 нових випадків коронавірусу. Загалом в Україні 21 зафіксований випадок зараження коронавірусом, серед інфікованих – три жертви.

Влада запровадила в Україні карантин, який триватиме до 3 квітня. Карантин в Україні можуть продовжити до кінця квітня за прикладом Європи.

Милованов підрахував, що через епідемію коронавірусу від 170 000 до пів мільйона українців можуть втратити роботу. У Державному центрі зайнятості запевнили, що виплати по безробіттю не припинять.

Головне про коронавірус за 19 березня – читайте у матеріалі 24 каналу



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу