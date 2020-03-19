Новини про коронавірус 19 березня: в Ухані жодного нового випадку, Італія посилює карантин

У китайському Ухані не зафіксовано жодного нового випадку зараження за добу. Італія посилює карантин, за добу рекордна кількість смертей. В Україні зафіксовано вже 20 хворих на коронавірус. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 19 березня.