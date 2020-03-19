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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Новини про коронавірус 19 березня: в Ухані жодного нового випадку, Італія посилює карантин

      - Читать новость на русском
      Новини про коронавірус в Україні та світі 19 березня / rte.ie

      У китайському Ухані не зафіксовано жодного нового випадку зараження за добу. Італія посилює карантин, за добу рекордна кількість смертей. В Україні зафіксовано вже 20 хворих на коронавірус. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 19 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 19 березня

      Ситуація з коронавірусом в Україні

      • 19 березня в Україні підтвердили 2 нових випадки коронавірусу: 1 у Києві та 1 в Житомирі. Загалом в Україні 18 зафіксованих випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих – дві жертви. Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 2, Київській області – 2, Донецькій області – 1 та в місті Київ – 3 підтверджених випадки.

      Важливо Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019

      • Захисні хірургічні маски в українських аптеках повинні з’явитися вже 20 – 21 березня. Вони з'являться не одразу всюди, але напруга буде знята. У Київ уже надійшло 62 000 масок, ще на 100 000 очікують наступного тижня.
      • НБУ закликає українців максимально користуватися онлайн-послугами. Для цього знизять розмір комісії при розрахунках з іншими банками.
      • Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, ігнорує карантин. Там закликають приходити у храми, причащатися та обійматися.
      • Уряд виділяє гроші на боротьбу з коронавірусом поступово. Наразі виділили 100 мільйонів гривень. Вони пішли на системи охорони здоров'я і засоби індивідуального захисту.
      • Усіх вчителів перевели на віддалений режим роботи, за ними зберігається щонайменше середня зарплата

      Актуальна цифра Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися

      Ситуація з транспортом

      • В Ужгороді з 20 березня призупиняє роботу весь громадський транспорт. Напередодні до таких заходів вдалися Луцьк, Івано-Франківськ і Чернівці (тут транспорт возить лише медиків, поліцію, рятувальників та комунальників).
      • В Україні запустили флешмоб "Підвези медика". Через транспортні обмеження дорога на роботу може зайняти до 3 годин. Тому українці створюють спільноти у вайбері та фейсбуці й організовують перевезення медиків власними автомобілями. Водночас У МОЗ закликали транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів. З такою ж пропозицією виступила РНБО, вони також закликали селити медиків у готелях.

      флешмоб медики україна
      Медики закликають українців залишатися вдома під час карантину / Фото МОЗ

      Нові фото Як виглядає китайський коронавірус під мікроскопом

      Українці за кордоном

      • Україна 19 березня прийме 45 авіарейсів, які повернуть додому українців із 10 країн світу. МАУ та SkyUp запустили низку додаткових рейсів для евакуації українців, також курсують спецпотяги з Польщі.
      • Посол України в Австрії Андрій Щерба розповів, як у черзі по квитки одному українцеві не вистачило грошей, і черга та посли скинулись йому. Дипломат закликав українців у Відні писати йому в таких випадках, своїх у біді не кинуть.

      Корисні правила Як поводитися вдома і на роботі під час карантину, щоб не захворіти на коронавірус

      Корисна інформація

      • Пам'ятайте: коронавірус вражає людей зі слабким імунітетом. Тому, перебуваючи на карнтині, не забувайте корисну харчуватися і рухатись. Відеоуроки домашнього фітнесу.

      Онлайн-курс Коронавірус: факти проти паніки на Prometheus

      Новини про коронавірус у світі за 18 березня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі майже 230 000 підтверджених випадків коронавірусу. Понад 9 000 смертей, понад 82 000 людей одужали.
      • Позитивна новина. В китайському Ухані, де зародився коронавірус, вперше не зафіксували жодного нового випадку зараження. А в Китаї не виявили жодного зараження всередині країни. Усі 34 нові випадки – привезені з-за кордону.
      • В Італії планують продовжити суворий карантин, іншого виходу влада не бачить. Також в країні з 20 березня пускатимуть в магазини лише по одному. 18 березня від Covid-19 померла рекордна кількість людей – 475 осіб. Італія обігнала Китай за кількістю смертей.
      • Мережу облетіло відео, як військові машини вивозять з італійського Бергамо мертвих від коронавірусу. Місцевий крематорій не справляється з кількістю жертв.

      Новий трек Хіп-хоп співачка Marcelle презентувала трек про коронавірус

      Дослідження коронавірусу

      • Після коронавірусу можуть виникати ускладнення на все життя. Деякі пацієнти після одужання відчувають брак кисню при швидкій ходьбі. 

       

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      сьогодні
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики
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