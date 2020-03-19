Новини про коронавірус 19 березня: в Ухані жодного нового випадку, Італія посилює карантин
У китайському Ухані не зафіксовано жодного нового випадку зараження за добу. Італія посилює карантин, за добу рекордна кількість смертей. В Україні зафіксовано вже 20 хворих на коронавірус. Останні новини про коронавірус Covid-19 в Україні та світі 19 березня.
Новини про коронавірус в Україні 19 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні
- 19 березня в Україні підтвердили 2 нових випадки коронавірусу: 1 у Києві та 1 в Житомирі. Загалом в Україні 18 зафіксованих випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих – дві жертви. Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 2, Київській області – 2, Донецькій області – 1 та в місті Київ – 3 підтверджених випадки.
Важливо Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
- Коронавірус підтвердили у дружини нардепа Сергія Шахова. Вони обоє перебувають в самоізоляції. Депутат стверджує, що підхопив вірус в Україні, а не Італії. У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова коронавірус не підтвердили.
- Карантин в Україні можуть продовжити до кінця квітня за прикладом Європи. Такі прогнози 24 каналу озвучив експерт, і вони мають підґрунтя.
- Захисні хірургічні маски в українських аптеках повинні з’явитися вже 20 – 21 березня. Вони з'являться не одразу всюди, але напруга буде знята. У Київ уже надійшло 62 000 масок, ще на 100 000 очікують наступного тижня.
- Милованов підрахував, що через епідемію коронавірусу від 170 000 до пів мільйона українців можуть втратити роботу. У Державному центрі зайнятості запевнили, що виплати по безробіттю не припинять.
- НБУ закликає українців максимально користуватися онлайн-послугами. Для цього знизять розмір комісії при розрахунках з іншими банками.
- За добу поліція склала 32 адмінпротоколи про порушення карантину в Україні. Відтепер за таке карають штрафами. Цікава ситуація склалась у Львові та Івано-Франківську: попри карантин натовпи людей зібралися біля візових центрів. З цим вже розібралася поліція.
- Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, ігнорує карантин. Там закликають приходити у храми, причащатися та обійматися.
- Уряд виділяє гроші на боротьбу з коронавірусом поступово. Наразі виділили 100 мільйонів гривень. Вони пішли на системи охорони здоров'я і засоби індивідуального захисту.
- Військових на Донбасі забезпечили 16 тисячами медичних масок, а також апаратами штучної вентиляції легень.
- Бойовики на Донбасі опівночі 21 березня закривають пункти пропуску на лінії зіткнення. Люди, які проживають на окупованих територіях, ще матимуть змогу туди повернутися.
- Китай надасть Україні екстрену медичну допомогу. Канада також готова надати Україні медобладнання і препарати.
- Люди з легкою формою коронавірусу в Україні будуть лікуватися вдома з самоізоляцією.
- Самотнім пенсіонерам Києва доставляють продукти і ліки додому під час карантину. Їх у столиці понад 12 000.
- Усіх вчителів перевели на віддалений режим роботи, за ними зберігається щонайменше середня зарплата.
Актуальна цифра Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
Ситуація з транспортом
- Другий день транспортних обмежень в Україні. У Києві від 6 ранку на зупинках були величезні черги. Люди вдаються до штурму маршруток і блокування транспорту. В Одесі погрожували водієві ножем і били вікна. У Миколаєві пасажири побили водія.
- Метро у Києві таки не відновить роботу під час карантину.
- В Ужгороді з 20 березня призупиняє роботу весь громадський транспорт. Напередодні до таких заходів вдалися Луцьк, Івано-Франківськ і Чернівці (тут транспорт возить лише медиків, поліцію, рятувальників та комунальників).
- В Україні запустили флешмоб "Підвези медика". Через транспортні обмеження дорога на роботу може зайняти до 3 годин. Тому українці створюють спільноти у вайбері та фейсбуці й організовують перевезення медиків власними автомобілями. Водночас У МОЗ закликали транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів. З такою ж пропозицією виступила РНБО, вони також закликали селити медиків у готелях.
Медики закликають українців залишатися вдома під час карантину / Фото МОЗ
- У Львові з 23 березня скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів, аби вони не наражали себе на небезпеку. На львівські ринки пускатимуть лише по 10 осіб.
Нові фото Як виглядає китайський коронавірус під мікроскопом
Українці за кордоном
- Україна 19 березня прийме 45 авіарейсів, які повернуть додому українців із 10 країн світу. МАУ та SkyUp запустили низку додаткових рейсів для евакуації українців, також курсують спецпотяги з Польщі.
- Посол України в Австрії Андрій Щерба розповів, як у черзі по квитки одному українцеві не вистачило грошей, і черга та посли скинулись йому. Дипломат закликав українців у Відні писати йому в таких випадках, своїх у біді не кинуть.
- Дві українки застрягли в транзитній зоні аеропорту Стамбула. Поки їх оформляли, літак полетів, а наступні рейси скасували.
Корисні правила Як поводитися вдома і на роботі під час карантину, щоб не захворіти на коронавірус
Корисна інформація
- Як виявити у себе коронавірус – читайте покрокову інструкцію або скористайтеся Telegram-ботом.
- Куди звертатися, якщо у вас є симтоми Covid-19, але нема декларації з лікарем.
- МОЗ закликає не вірити фейкам про коронавірус і критично оцінювати кожен пост в соцмережах. Зокрема, не вірте таким повідомленням: вертольти вночі поливатимуть хімікатими міста; дітям не можна виходити з дому; поради Комаровського, що дітям можна збиратися групами до 5 осіб; коронавірус частіше вражає людей із другою групою крові; у лікарнях припинять надавати медичну допомогу.
- Пам'ятайте: коронавірус вражає людей зі слабким імунітетом. Тому, перебуваючи на карнтині, не забувайте корисну харчуватися і рухатись. Відеоуроки домашнього фітнесу.
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Новини про коронавірус у світі за 18 березня
Головне про коронавірус у світі
- У світі майже 230 000 підтверджених випадків коронавірусу. Понад 9 000 смертей, понад 82 000 людей одужали.
- Позитивна новина. В китайському Ухані, де зародився коронавірус, вперше не зафіксували жодного нового випадку зараження. А в Китаї не виявили жодного зараження всередині країни. Усі 34 нові випадки – привезені з-за кордону.
- В Італії планують продовжити суворий карантин, іншого виходу влада не бачить. Також в країні з 20 березня пускатимуть в магазини лише по одному. 18 березня від Covid-19 померла рекордна кількість людей – 475 осіб. Італія обігнала Китай за кількістю смертей.
- Мережу облетіло відео, як військові машини вивозять з італійського Бергамо мертвих від коронавірусу. Місцевий крематорій не справляється з кількістю жертв.
- В Іспанії вже понад 17 000 хворих на коронавірус. З них 767 людей померло, 939 – залишаються в реанімації. У країні націоналізували приватні лікарні. Кожних 16 хвилин в країні помирає одна людина.
- У Португалії ввели режим надзвичайної ситуації. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. В країні зафіксовано 642 випадки зараження коронавірусом. Двоє людей померли, троє одужали.
- Вселенський патріарх Варфоломій наказав припинити всі церковні служби до кінця березня.
- У 62-річного принца Монако Альберта виявили коронавірус. Він продовжує працювати в самоізоляції.
- Ізраїль закриває кордон для іноземців. З 20 березня Сербія також закриває кордони.
- У двох американських конгресменів виявили коронавірус. Адміністрація Трампа готується до затяжної пандемії до 18 місяців. У країні роблять стріми похоронів, щоб усі родичі могли долучитися до вшанування. Церемонії весілля обмежують 5 особами.
- В Росії перша смерть від коронавірусу. Москва готується евакуювати своїх громадян з України.
- НАТО вживає посилених заходів, щоб обмежити поширення вірусу та знизити ризики для військовослужбовців та цивільних.
- Футболісти зі всього світу приєдналися до челенджу "Залишайся вдома", набиваючи туалетний папір.
Новий трек Хіп-хоп співачка Marcelle презентувала трек про коронавірус
Дослідження коронавірусу
- Люди із серцево-судинними захворюваннями мають ризик тяжкого перебігу коронавірусу. У таких пацієнтів вищий показник смертності порівняно з іншими.
- Після коронавірусу можуть виникати ускладнення на все життя. Деякі пацієнти після одужання відчувають брак кисню при швидкій ходьбі.
- Британські вчені стверджують, що карантин має тривати щонайменше 18 місяців, щоб зупинити коронавірус.
- Скільки часу зберігається коронавірус Covid-19: у повітрі – до 3 годин, на міді – до 4 годин, на картоні – до 24 годин, а на пластику та нержавіючій сталі – до 2 – 3 днів.