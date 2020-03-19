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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Заборони гуляти на свіжому повітрі в Україні немає, – Геращенко

      - Читать новость на русском
      Геращенко про обмеження через коронавірус / konkurent.in.ua

      В Україні ввели обмежувальні заходи, однак це ще не тотальний карантин, який є в Італії. Там людям заборонено виходити на вулиці без потреби. Італійці можуть покидати свої домівки лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

      В Україні немає заборони гуляти на свіжому повітрі, наголосив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

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      Він зауважив, що людей, які порушують карантин, може штрафувати поліція

      Ми дали 2 дні для того, аби поліція провела роз'яснювальну роботу. Від 20 березня почнуть штрафувати. Якщо перевізники наказуватимуть водіям перевозити більше за 10 людей, щоб було більше грошей, то страждатимуть керівники компанії-перевізника,
      – додав заступник міністра внутрішніх справ України.

      Також Геращенко заявив, що станом на 19 березня немає розпорядження головного санітарного лікаря про те, щоб люди обов'язково носили маски. Водночас він зауважив, що маски краще носити, а особливо у місцях великого скупчення людей.

      Які заборони діють в Україні:

      • Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
      • Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок
      • Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
      • З 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.
      • Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

      Покарання через недотримання карантину
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Штрафи Поліція Антон Геращенко
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