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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Запрета гулять на свежем воздухе в Украине нет, – Геращенко

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      В Украине ввели ограничительные меры, однако это еще не тотальный карантин, который есть в Италии. Там людям запрещено выходить на улицы без необходимости. Итальянцы могут покидать свои дома только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

      В Украине нет запрета гулять на свежем воздухе, подчеркнул заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

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      Он отметил, что людей, которые нарушают карантин, может штрафовать полиция.

      Мы дали 2 дня для того, чтобы полиция провела разъяснительную работу. От 20 марта начнут штрафовать. Если перевозчики будут приказывать водителям перевозить больше 10 человек, чтобы было больше денег, то будут страдать руководители компании-перевозчика,
      – добавил заместитель министра внутренних дел Украины.

      Также Геращенко заявил, что по состоянию на 19 марта нет распоряжения главного санитарного врача о том, чтобы люди обязательно носили маски. В то же время он отметил, что маски лучше носить, а особенно в местах большого скопления людей.

      Какие запреты действуют в Украине:

      • Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Города тем временем вводят более жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
      • Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.
      • С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные перевозки.
      • Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Штрафы Полиция Антон Геращенко
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