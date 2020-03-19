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      Новости про коронавирус 19 марта: в Ухане ни одного нового случая, Италия усиливает карантин

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      В китайском Ухане не зафиксировано ни одного нового случая заражения за сутки. Италия усиливает карантин, за сутки рекордное количество смертей. В Украине зафиксировано уже 20 больных коронавирусом. Последние новости про коронавирус Covid-19 в Украине и мире 19 марта.

      Новости про коронавирус в Украине 19 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • 19 марта в Украине подтвердили 4 новых случая коронавируса: 1 в Киеве, 1 в Житомире и 2 в Днепропетровской области. Всего в Украине 20 зафиксированных случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных – две жертвы. Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 10 больных, в Житомирской – 2, Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1 и в городе Киев – 3 подтвержденных случая.

      Важно Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019

      • Защитные хирургические маски в украинских аптеках должны появиться уже 20 – 21 марта. Они появятся не сразу везде, но напряжение будет снято. В Киев уже поступило 62 000 масок, еще 100 000 ожидают на следующей неделе.
      • НБУ призывает украинцев максимально пользоваться онлайн-услугами. Для этого снизят размер комиссии при расчетах с другими банками.
      • Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП, игнорирует карантин. Там призывают приходить в храмы, причащаться и обниматься.
      • Правительство выделяет деньги на борьбу с коронавирусом постепенно. Пока выделили 100 миллионов гривен. Они пошли на системы здравоохранения и средства индивидуальной защиты.
      • Всех учителей перевели на удаленный режим работы, за ними сохраняется минимум средняя зарплата.

      Актуальная цифра Коронавирус в Украине: сколько людей заразились

      Ситуация с транспортом

      • В Ужгороде с 20 марта приостанавливает работу весь общественный транспорт. Накануне к таким мерам прибегли Луцк, Ивано-Франковск и Черновцы (здесь транспорт возит только медиков, полицию, спасателей и коммунальщиков).
      • В Украине запустили флешмоб "Подвези медика". Из-за транспортных ограничений дорога на работу может занять до 3 часов. Поэтому украинцы создают сообщества в вайбере и Фейсбуке и организуют перевозку медиков собственными автомобилями. В то же время В Минздраве призвали транспортные компании разработать схему развозки врачей. С таким же предложением выступила СНБО, они также призвали селить медиков в отелях.

      флешмоб медики україна
      Медики призывают украинцев оставаться дома во время карантина / Фото МЗ

      Новые фото Как выглядит китайский коронавирус под микроскопом

      Украинцы за рубежом

      • Посол Украины в Австрии Андрей Щерба рассказал, как в очереди за билетами одному украинцу не хватило денег, и очередь и послы скинулись ему. Дипломат призвал украинцев в Вене писать ему в таких случаях, своих в беде не бросят.

      Полезные правила Как вести себя дома и на работе во время карантина, чтобы не заболеть коронавирусом

      Полезная информация

      • Помните: коронавирус поражает людей со слабым иммунитетом. Поэтому, находясь на карнтине, не забывайте полезно питаться и двигаться. Видеоуроки домашнего фитнеса.

      Онлайн-курс Коронавирус: факты против паники на Prometheus

      Новости про коронавирус в мире за 18 марта

      Главное про коронавирус в мире

      • В мире почти 230 000 подтвержденных случаев коронавируса. Более 9 000 смертей, более 82 000 человек выздоровели.
      • Позитивная новость. В китайском Ухане, где зародился коронавирус, впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения. А в Китае не обнаружили ни одного заражения внутри страны. Все 34 новых случая – привезены из-за рубежа.
      • В Италии планируют продолжить суровый карантин, другого выхода власти не видят. Также в стране с 20 марта будут пускать в магазины только по одному. 18 марта от Covid-19 умерло рекордное количество людей – 475 человек. Италия обогнала Китай по количеству смертей.
      • Сеть облетело видео, как военные машины вывозят из итальянского Бергамо мертвых от коронавируса. Местный крематорий не справляется с количеством жертв.

      Новый трек Хип-хоп певица Marcelle презентовала трек про коронавирус

      Исследование коронавируса

       

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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики
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