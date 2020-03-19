Новости про коронавирус 19 марта: в Ухане ни одного нового случая, Италия усиливает карантин
В китайском Ухане не зафиксировано ни одного нового случая заражения за сутки. Италия усиливает карантин, за сутки рекордное количество смертей. В Украине зафиксировано уже 20 больных коронавирусом. Последние новости про коронавирус Covid-19 в Украине и мире 19 марта.
Новости про коронавирус в Украине 19 марта
Ситуация с коронавирусом в Украине
- 19 марта в Украине подтвердили 4 новых случая коронавируса: 1 в Киеве, 1 в Житомире и 2 в Днепропетровской области. Всего в Украине 20 зафиксированных случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных – две жертвы. Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 10 больных, в Житомирской – 2, Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1 и в городе Киев – 3 подтвержденных случая.
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- Коронавирус подтвердили у жены нардепа Сергея Шахова. Они оба находятся в самоизоляции. Депутат утверждает, что подхватил вирус в Украине, а не Италии. У председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова коронавирус не подтвердили.
- Карантин в Украине могут продлить до конца апреля по примеру Европы. Такие прогнозы 24 каналу озвучил эксперт, и они имеют основания.
- Защитные хирургические маски в украинских аптеках должны появиться уже 20 – 21 марта. Они появятся не сразу везде, но напряжение будет снято. В Киев уже поступило 62 000 масок, еще 100 000 ожидают на следующей неделе.
- Милованов подсчитал, что из-за эпидемии коронавируса от 170 000 до полмиллиона украинцев могут потерять работу. В Государственном центре занятости заверили, что выплаты по безработице не прекратят.
- НБУ призывает украинцев максимально пользоваться онлайн-услугами. Для этого снизят размер комиссии при расчетах с другими банками.
- За сутки полиция составила 32 админпротокола о нарушении карантина в Украине. Отныне за такое наказывают штрафами. Интересная ситуация сложилась во Львове и Ивано-Франковске: несмотря на карантин толпы людей собрались возле визовых центров. С этим уже разбирается полиция.
- Киево-Печерская лавра, где проводит богослужения УПЦ МП, игнорирует карантин. Там призывают приходить в храмы, причащаться и обниматься.
- Правительство выделяет деньги на борьбу с коронавирусом постепенно. Пока выделили 100 миллионов гривен. Они пошли на системы здравоохранения и средства индивидуальной защиты.
- Военных на Донбассе обеспечили 16 тысячами медицинских масок, а также аппаратами искусственной вентиляции легких.
- Боевики на Донбассе в полночь 21 марта закрывают пункты пропуска на линии соприкосновения. Люди, проживающие на оккупированных территориях, еще смогут туда вернуться.
- Китай предоставит Украине экстренную медицинскую помощь. Канада также готова предоставить Украине медоборудование и препараты.
- Люди с легкой формой коронавируса в Украине будут лечиться дома с самоизоляцией.
- Одиноким пенсионерам Киева доставляют продукты и лекарства домой во время карантина. Их в столице более 12 000.
- Всех учителей перевели на удаленный режим работы, за ними сохраняется минимум средняя зарплата.
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Ситуация с транспортом
- Второй день транспортных ограничений в Украине. В Киеве с 6 утра на остановках были огромные очереди. Люди прибегают к штурму маршруток и блокированию транспорта. В Одессе угрожали водителю ножом и били окна. В Николаеве пассажиры избили водителя.
- Метро в Киеве не возобновит работу во время карантина.
- В Ужгороде с 20 марта приостанавливает работу весь общественный транспорт. Накануне к таким мерам прибегли Луцк, Ивано-Франковск и Черновцы (здесь транспорт возит только медиков, полицию, спасателей и коммунальщиков).
- В Украине запустили флешмоб "Подвези медика". Из-за транспортных ограничений дорога на работу может занять до 3 часов. Поэтому украинцы создают сообщества в вайбере и Фейсбуке и организуют перевозку медиков собственными автомобилями. В то же время В Минздраве призвали транспортные компании разработать схему развозки врачей. С таким же предложением выступила СНБО, они также призвали селить медиков в отелях.
Медики призывают украинцев оставаться дома во время карантина / Фото МЗ
- Во Львове с 23 марта отменят бесплатный проезд для пенсионеров, чтобы они не подвергали себя опасности. На львовские рынки будут пускать только по 10 человек.
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Украинцы за рубежом
- Украина 19 марта примет 45 авиарейсов, которые вернут домой украинцев из 10 стран мира. МАУ и SkyUp запустят ряд дополнительных рейсов для эвакуации украинцев, также курсируют спецпоезда из Польши.
- Посол Украины в Австрии Андрей Щерба рассказал, как в очереди за билетами одному украинцу не хватило денег, и очередь и послы скинулись ему. Дипломат призвал украинцев в Вене писать ему в таких случаях, своих в беде не бросят.
- Две украинки застряли в транзитной зоне аэропорта Стамбула. Пока их оформляли, самолет улетел, а следующие рейсы отменили.
Полезные правила Как вести себя дома и на работе во время карантина, чтобы не заболеть коронавирусом
Полезная информация
- Как обнаружить у себя коронавирус – читайте пошаговую инструкцию или воспользуйтесь Telegram-ботом.
- Куда обращаться, если у вас есть симтомы Covid-19, но нет декларации с врачом.
- Минздрав призывает не верить фейкам про коронавирус и критически оценивать каждый пост в соцсетях. В частности, не верьте таким сообщениям: вертолеты ночью будут поливать химикатами города; детям нельзя выходить из дома; советы Комаровского, что детям можно собираться группами до 5 человек; коронавирус чаще поражает людей со второй группой крови; в больницах прекратят оказывать медицинскую помощь.
- Помните: коронавирус поражает людей со слабым иммунитетом. Поэтому, находясь на карнтине, не забывайте полезно питаться и двигаться. Видеоуроки домашнего фитнеса.
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Новости про коронавирус в мире за 18 марта
Главное про коронавирус в мире
- В мире почти 230 000 подтвержденных случаев коронавируса. Более 9 000 смертей, более 82 000 человек выздоровели.
- Позитивная новость. В китайском Ухане, где зародился коронавирус, впервые не зафиксировали ни одного нового случая заражения. А в Китае не обнаружили ни одного заражения внутри страны. Все 34 новых случая – привезены из-за рубежа.
- В Италии планируют продолжить суровый карантин, другого выхода власти не видят. Также в стране с 20 марта будут пускать в магазины только по одному. 18 марта от Covid-19 умерло рекордное количество людей – 475 человек. Италия обогнала Китай по количеству смертей.
- Сеть облетело видео, как военные машины вывозят из итальянского Бергамо мертвых от коронавируса. Местный крематорий не справляется с количеством жертв.
- В Испании уже более 17 000 больных коронавирусом. Из них 767 человек умерли, 939 – остаются в реанимации. В стране национализировали частные больницы. Каждые 16 минут в стране умирает один человек.
- В Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации. Он продлится минимум до 3 апреля. В стране зафиксировано 642 случая заражения коронавирусом. Два человека умерли, трое выздоровели.
- Вселенский патриарх Варфоломей приказал прекратить все церковные службы до конца марта.
- У 62-летнего принца Монако Альберта обнаружили коронавирус. Он продолжает работать в самоизоляции.
- Израиль закрывает границу для иностранцев.
- У двух американских конгрессменов обнаружили коронавирус. Администрация Трампа готовится к затяжной пандемии до 18 месяцев. В стране делают стримы похорон, чтобы все родственники могли приобщиться к чествованию. Церемонии свадьбы ограничивают 5 лицами.
- В России первая смерть от коронавируса. Москва готовится эвакуировать своих граждан из Украины.
- НАТО принимает усиленные меры, чтобы ограничить распространение вируса и снизить риски для военнослужащих и гражданских.
- Футболисты со всего мира присоединились к челленджу "Оставайся дома", набивая туалетную бумагу.
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Исследование коронавируса
- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют риск тяжелого течения коронавируса. У таких пациентов высокий показатель смертности по сравнению с другими.
- После коронавируса могут возникать осложнения на всю жизнь. Некоторые пациенты после выздоровления испытывают нехватку кислорода при быстрой ходьбе.
- Британские ученые утверждают, что карантин должен длиться по меньшей мере 18 месяцев, чтобы остановить коронавирус.
- Сколько времени хранится коронавирус Covid-19: в воздухе – до 3 часов, на меди – до 4 часов, на картоне – до 24 часов, а на пластике и нержавейке – до 2 – 3 дней.