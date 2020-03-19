Новости про коронавирус 19 марта: в Ухане ни одного нового случая, Италия усиливает карантин

В китайском Ухане не зафиксировано ни одного нового случая заражения за сутки. Италия усиливает карантин, за сутки рекордное количество смертей. В Украине зафиксировано уже 20 больных коронавирусом. Последние новости про коронавирус Covid-19 в Украине и мире 19 марта.