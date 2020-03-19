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      МАУ запускает дополнительные рейсы, чтобы вернуть украинцев домой: цены

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      Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запустит дополнительные рейсы 19 и 20 марта для возвращения в Украину граждан, которые находятся за рубежом.

      На каждом из направлений зафиксировано единую конечную стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также перевозка одного места зарегистрированного багажа весом до 23 килограмм, уверяют в пресс-службе МАУ в фейсбуке.

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      На 19 марта доступны такие рейсы:

      • Амстердам – Киев;
      • Брюссель – Киев;
      • Тель-Авив – Киев.

      Дополнительные рейсы на 20 марта:

      • Париж – Киев;
      • Лондон – Киев;
      • Тель-Авив – Киев;
      • Ларнака – Киев;
      • Вена – Киев;
      • Дубаи – Киев.

      Регистрация на рейсы является бесплатной, ее будут осуществлять исключительно в аэропорту вылета.

      Из-за пандемии коронавируса в мире тысячи украинцев пытаются вернуться домой из-за границы.

      Цены на билеты стартуют от 6 тысяч гривен. На часть рейсов уже нет доступных мест.


      Ціни на рейс Амстердам – Київ / Скриншот


      Стоимость билетов на рейс Брюссель – Киев / Скриншот


      Цены на рейс Лондон – Киев / Скриншот

      По решению МИД Украины, в страну могут въехать:

      • иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание;
      • представители международных организаций;
      • дипломаты, аккредитованные в Украине;
      • те, кто будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
      • граждане Украины.

      Что известно о завышении цен в МАУ?15 марта МАУ существенно повысили стоимость билетов на международные рейсы. Цены на некоторые направления стоят более 30 тысяч гривен. 16 марта МАУ несколько снизила стоимость билетов, однако когда спрос вырос, их стоимость снова выросла.

      Подорожание проверит Антимонопольный комитет Украины. Если вина компании будет доказана, МАУ грозит штраф до 10% от годовой прибыли.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости политики Цены Эвакуация украинцев авиация МАУ
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