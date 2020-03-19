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      МАУ запускає додаткові рейси, щоб повернути українців додому: ціни

      - Читать новость на русском
      МАУ запускає додаткові рейси / flyuia.com/ua

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запустить додаткові рейси 19 та 20 березня для повернення в Україну громадян, які перебувають за кордоном.

      На кожному з напрямків зафіксовано єдину кінцеву вартість, до якої включені всі податки та збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кілограмів, запевняють у пресслужбі МАУ в фейсбуці. 

      Дізнайтеся більше Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки

      На 19 березня доступні такі рейси:

      • Амстердам – Київ;
      • Брюссель – Київ;
      • Тель-Авів – Київ.

      Додаткові рейси на 20 березня:

      • Париж – Київ;
      • Лондон – Київ;
      • Тель-Авів – Київ;
      • Ларнака – Київ;
      • Відень – Київ;
      • Дубаї – Київ.

      Реєстрація на рейси є безкоштовною, її здійснюватимуть виключно в аеропорту вильоту.

      Через пандемію коронавірусу у світі тисячі українців намагають повернутися додому з-за кордону.

      Ціни на квитки стартують від 6 тисяч гривень. На частину рейсів уже немає доступних місць.


      Ціни на рейс Амстердам – Київ / Скриншот


      Вартість квитків на рейс Брюссель – Київ / Скриншот


      Ціни на рейс Лондон – Київ / Скриншот

      За рішенням МЗС України, до країни можуть в'їхати:

      • іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;
      • представники міжнародних організацій;
      • дипломати, акредитовані в Україні;
      • ті, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
      • громадяни України.

      Що відомо про завищення цін у МАУ?15 березня МАУ суттєво підвищили вартість квитків на міжнародні рейси. Ціни на деякі напрямки коштують понад 30 тисяч гривень. 16 березня МАУ дещо знизила вартість квитків, однак коли попит виріс, їх вартість знов зросла.

      Подорожчання перевірить Антимонопольний комітет України. Якщо провина компанії буде доведена, МАУ загрожує штраф до 10% від річного прибутку.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Ціни Евакуація українців авіація МАУ
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