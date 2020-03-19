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      Украинка в Черногории нарушила самоизоляцию: ее арестовала полиция

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      В черногорском городе Будва правоохранители задержали украинку, которая нарушила правила самоизоляции. Против задержанной возбудили уголовное дело.

      Женщина недавно прибыла из Украины в Черногорию, поэтому должна самоизолироваться на некоторое время. Однако полицейские Черногории заметили ее на улице, пишет портал Vijesti.

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      Против задержанной возбудили уголовное дело, теперь украинке грозит до 1 года лишения свободы.

      Основная государственная прокуратура в Которе после заседания определила задержанной до 72 часов ареста за подозрение в совершении уголовного правонарушения – несоблюдение медицинских правил по борьбе с инфекционной болезнью,
      – говорится в сообщении.

      Общее количество инфицированных коронавирусом в Черногории составляет 8 человек. После выявления первых случаев заболевания Черногория ввела жесткие карантинные меры.

      Город Будва: карта

      Зачем нужна самоизоляция

      Самоизоляция – это воздержание от контакта с инфицированными для того, чтобы уменьшить риски распространения болезни. Самоизоляция должна длиться не меньше 14 дней с момента возникновения причины изоляции, то есть путешествия, контакта с больными.

      Кому нужна самоизоляция

      • тем, кто ждете результатов теста на коронавирус Сovid-19;
      • тем, кто близко контактировал с людьми, заболевшими Covid-19;
      • тем, кто недавно вернулся из провинции Хубэй Китайской Народной Республики, Ирана, Северной Кореи, из Италии или из других стран, где зафиксировали много случаев заболеваний Covid-19 – даже если у вас отсутствуют симптомы.

      Больше о том, как правильно самоизолироваться – читайте в материале 24 канала

      Добавим, что Верховная Рада Украины приняла законопроект О противодействии коронавирусу. Один из его пунктов – это введение административной ответственности за нарушение карантина и уголовной – за сознательное подвергание людей опасности.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Полиция Криминальные новости Законодательство Черногория
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