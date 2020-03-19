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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Українка у Чорногорії порушила самоізоляцію: її заарештувала поліція

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      Проти затриманої порушили кримінальну справу / Getty Іmages

      У чорногорському місті Будва правоохоронці затримали українку, яка порушила правила самоізоляції. Проти затриманої порушили кримінальну справу.

      Жінка нещодавно прибула з України до Чорногорії, тож мала самоізолюватися на деякий час. Однак поліцейські Чорногорії помітили її на вулиці, пише портал Vijesti.

      Важливо Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися

      Проти затриманої порушили кримінальну справу, тепер українці загрожує до 1 року позбавлення волі.

      Основна державна прокуратура в Которі після засідання визначила затриманій до 72 годин арешту через підозру в скоєнні кримінального правопорушення – недотримання медичних правил щодо боротьби з інфекційною хворобою,
      – мовиться у повідомленні.

      Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Чорногорії становить 8 людей. Після виявлення перших випадків захворювання Чорногорія запровадила жорсткі карантинні заходи.

      Місто Будва: карта

      Навіщо потрібна самоізоляція

      Самоізоляція – це утримання від контакту з інфікованими для того, щоб зменшити ризики поширення хвороби. Самоізоляція повинна тривати не менше, ніж 14 днів від тоді, як виникла причина ізоляції, тобто подорож, контакт з хворими.

      Кому потрібна самоізоляція

      • тим, хто чекаєте результатів тесту на коронавірус Сovid-19;
      • тим, хто близько контактував з людьми, які захворіли на Covid-19;
      • тим, хто нещодавно повернувся із провінції Хубей Китайської Народної Республіки, Ірану, Північної Кореї, з Італії або з інших країн, де зафіксували багато випадків захворювань на Covid-19 – навіть якщо у вас відсутні симптоми.

      Більше про те, як правильно самоізолюватися – читайте у матеріалі 24 каналу

      Додамо, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Один із його пунктів – це введення адміністративної відповідальності за порушення карантину та кримінальної – за свідоме наражання людей на небезпеку.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Поліція Кримінальні новини Законодавство Чорногорія
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