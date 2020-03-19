Українка у Чорногорії порушила самоізоляцію: її заарештувала поліція

У чорногорському місті Будва правоохоронці затримали українку, яка порушила правила самоізоляції. Проти затриманої порушили кримінальну справу.

Жінка нещодавно прибула з України до Чорногорії, тож мала самоізолюватися на деякий час. Однак поліцейські Чорногорії помітили її на вулиці, пише портал Vijesti.

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Проти затриманої порушили кримінальну справу, тепер українці загрожує до 1 року позбавлення волі.

Основна державна прокуратура в Которі після засідання визначила затриманій до 72 годин арешту через підозру в скоєнні кримінального правопорушення – недотримання медичних правил щодо боротьби з інфекційною хворобою,

– мовиться у повідомленні.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Чорногорії становить 8 людей. Після виявлення перших випадків захворювання Чорногорія запровадила жорсткі карантинні заходи.

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Навіщо потрібна самоізоляція

Самоізоляція – це утримання від контакту з інфікованими для того, щоб зменшити ризики поширення хвороби. Самоізоляція повинна тривати не менше, ніж 14 днів від тоді, як виникла причина ізоляції, тобто подорож, контакт з хворими.

Кому потрібна самоізоляція

тим, хто чекаєте результатів тесту на коронавірус Сovid-19;

тим, хто близько контактував з людьми, які захворіли на Covid-19;

тим, хто нещодавно повернувся із провінції Хубей Китайської Народної Республіки, Ірану, Північної Кореї, з Італії або з інших країн, де зафіксували багато випадків захворювань на Covid-19 – навіть якщо у вас відсутні симптоми.

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Додамо, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу. Один із його пунктів – це введення адміністративної відповідальності за порушення карантину та кримінальної – за свідоме наражання людей на небезпеку.



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