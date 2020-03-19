SkyUp осуществит ряд спецрейсов, чтобы вернуть украинцев домой: список
Авиакомпания SkyUp осуществит ряд нерегулярных специальных коммерческих рейсов, чтобы вернуть украинцев домой из разных стран мира. Стартуют вылеты с 19 марта.
Детали относительно рейсов будут согласовывать с Госавиаслужбой, Кабинетом Министров и, в частности, Мининфраструктуры, сообщила SkyUp в фейсбуке.
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По состоянию на 18 марта запланированы рейсы в Киев из таких городов:
- 19.03.2020 – Вена.
- 20.03.2020 – Ларнака, Цюрих.
- 21.03.2020 – Париж (Бове), Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава.
- 22.03.2020 – Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Таллин.
- 23.03.2020 – Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон.
- 24.03.2020 – Прага.
- 25.03.2020 – Прага.
На каждом из направлений будет зафиксирован единый льготный тариф, в стоимость билета включена перевозка багажа весом 23 килограмма. Билеты можно купить на сайте компании.
Вылеты из других городов будут планировать после получения информации о гражданах, желающих вернуться в Украину.
Сколько украинцев ждут эвакуации?По состоянию на 17 марта, в Министерстве иностранных дел сообщили, что былы зарегистрированы 3 644 обращения украинцев в МИД с просьбой помочь им вернуться домой.
Только за минувшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы Украины обеспечили оформление возвращения в Украину более 27 тысяч человек.
В течение 18 марта были запланированы более 50 авиарейсов для возвращения домой почти 12 тысяч украинцев.
В МИД сообщают, что в Украину должны вернуться всего 38 тысяч граждан, которые находились за границей.