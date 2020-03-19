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      SkyUp здійснить низку спецрейсів, аби повернути українців додому: список

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      SkyUp здійснить низку спецрейсів для повернення українців / Апостроф

      Авіакомпанія SkyUp здіснить низку нерегулярних спеціальних комерційних рейсів, аби повернути українців додому з різних країн світу. Стартуватимуть вильоти з 19 березня.

      Деталі щодо рейсів узгоджуватимуть з Державіаслужбою, Кабінетом Міністрів та, зокрема, Мінінфраструктури, повідомила SkyUp у фейсбуці.

      До теми Евакуація українців з Єгипту: до "Борисполя" прибули ще 4 рейси

      Станом на 18 березня заплановано рейси до Києва з таких міст:

      • 19.03.2020 – Відень.
      • 20.03.2020 – Ларнака, Цюрих.
      • 21.03.2020 – Париж (Бове), Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава.
      • 22.03.2020 – Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Таллінн.
      • 23.03.2020 – Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон.
      • 24.03.2020 – Прага.
      • 25.03.2020 – Прага.

      На кожному з напрямків буде зафіксований єдиний пільговий тариф, у вартість квитка включено перевезення багажу вагою 23 кілограми. Квитки можна купити на сайті компанії.

      Вильоти з інших міст плануватимуть після отримання інформації про громадян, які бажають повернутись в Україну.

      Скільки українців чекають на евакуацію?Станом на 17 березня, повідомили у Міністерстві закордонних справ, було зареєстровано 3644 звернень українців до МЗС із проханням допомогти їм повернутися додому.

      Лише за минулу добу співробітники Державної прикордонної служби України забезпечили оформлення повернення в Україну понад 27 тисяч людей.

      Протягом 18 березня були заплановані більше 50 авіарейсів для повернення додому майже 12 тисяч українців.

      В МЗС повідомляють, що до України мають повернутися загалом 38 тисяч громадян, які перебували за кордоном.

      Коронавірус в цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України авіація SkyUp МЗС України
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