SkyUp здійснить низку спецрейсів, аби повернути українців додому: список

Авіакомпанія SkyUp здіснить низку нерегулярних спеціальних комерційних рейсів, аби повернути українців додому з різних країн світу. Стартуватимуть вильоти з 19 березня.

Деталі щодо рейсів узгоджуватимуть з Державіаслужбою, Кабінетом Міністрів та, зокрема, Мінінфраструктури, повідомила SkyUp у фейсбуці.

До теми Евакуація українців з Єгипту: до "Борисполя" прибули ще 4 рейси

Станом на 18 березня заплановано рейси до Києва з таких міст:

19.03.2020 – Відень.

20.03.2020 – Ларнака, Цюрих.

21.03.2020 – Париж (Бове), Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава.

22.03.2020 – Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Таллінн.

23.03.2020 – Неаполь, Париж (Бове), Франкфурт, Лондон.

24.03.2020 – Прага.

25.03.2020 – Прага.

На кожному з напрямків буде зафіксований єдиний пільговий тариф, у вартість квитка включено перевезення багажу вагою 23 кілограми. Квитки можна купити на сайті компанії.

Вильоти з інших міст плануватимуть після отримання інформації про громадян, які бажають повернутись в Україну.

Скільки українців чекають на евакуацію?Станом на 17 березня, повідомили у Міністерстві закордонних справ, було зареєстровано 3644 звернень українців до МЗС із проханням допомогти їм повернутися додому.



Лише за минулу добу співробітники Державної прикордонної служби України забезпечили оформлення повернення в Україну понад 27 тисяч людей.



Протягом 18 березня були заплановані більше 50 авіарейсів для повернення додому майже 12 тисяч українців.



В МЗС повідомляють, що до України мають повернутися загалом 38 тисяч громадян, які перебували за кордоном.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу