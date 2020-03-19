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      Разумков сдал тест на коронавирус: что известно

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      Глава Верховной рады сдал тест на коронавирус. Согласно результатам проверки, вируса у Дмитрия Разумкова не обнаружили.

      О тесте на коронавирус спикера парламента, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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      Накануне Разумков сдал тест на выявление коронавируса.

      Сегодня (19 марта – 24 канал) уже известен результат теста. Все хорошо. У главы Верховной рады нет коронавируса,
      – говорится в сообщении.

      Разумков решил провериться на коронавирус после того, как у нардепа Шахова обнаружили недуг.

      Что известно о коронавирусе в Раде

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом. Два из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.​

      карантин коронавірус заборони
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Здоровье Сергей Шахов Дмитрий Разумков Верховная Рада
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