Разумков сдал тест на коронавирус: что известно
Глава Верховной рады сдал тест на коронавирус. Согласно результатам проверки, вируса у Дмитрия Разумкова не обнаружили.
О тесте на коронавирус спикера парламента, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.
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Накануне Разумков сдал тест на выявление коронавируса.
Сегодня (19 марта – 24 канал) уже известен результат теста. Все хорошо. У главы Верховной рады нет коронавируса,
– говорится в сообщении.
Разумков решил провериться на коронавирус после того, как у нардепа Шахова обнаружили недуг.
Что известно о коронавирусе в Раде
- Коронавирус 18 марта диагностировали у нардепа Сергея Шахова. Он рассказал, что находится дома в самоизоляции, у него повышенная температура. Шахов недавно вернулся из-за границы.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что все контактные лица Шахова пройдут проверку на коронавирус.
- Персональная карточка депутата 17 марта была зарегистрирована в системе Рады, однако его в зале заседаний не было.
- По состоянию на вечер 18 марта установили личности 50 человек, которые контактировали с больным.
Основное о коронавирусе в Украине
- По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом. Два из них – летальные.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
- Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
- Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.
Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала
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