Разумков сдал тест на коронавирус: что известно

Глава Верховной рады сдал тест на коронавирус. Согласно результатам проверки, вируса у Дмитрия Разумкова не обнаружили.

О тесте на коронавирус спикера парламента, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Обратите внимание Депутат с коронавирусом Шахов ответил на обвинения Зеленского

Накануне Разумков сдал тест на выявление коронавируса.

Сегодня (19 марта – 24 канал) уже известен результат теста. Все хорошо. У главы Верховной рады нет коронавируса,

– говорится в сообщении.

Разумков решил провериться на коронавирус после того, как у нардепа Шахова обнаружили недуг.

Что известно о коронавирусе в Раде

Коронавирус 18 марта диагностировали у нардепа Сергея Шахова. Он рассказал, что находится дома в самоизоляции, у него повышенная температура. Шахов недавно вернулся из-за границы.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что все контактные лица Шахова пройдут проверку на коронавирус.

Персональная карточка депутата 17 марта была зарегистрирована в системе Рады, однако его в зале заседаний не было.

По состоянию на вечер 18 марта установили личности 50 человек, которые контактировали с больным.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом . Два из них – летальные.

. Два из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение .

, а с 17 марта . Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.​



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала