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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Разумков здав тест на коронавірус: що відомо

      -
      У Разумкова коронавірус не виявили / Getty Images

      Голова Верховної ради здав тест на коронавірус. Відповідно до результатів перевірки, недуги у Дмитра Разумкова не виявили.

      Про тест на коронавірус спікера парламенту повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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      Напередодні Разумков здав тест на виявлення коронавірусу.

      Сьогодні (19 березня – 24 канал) вже відомий результат тесту. Все добре. У голови Верховної ради немає коронавірусу,
      – йдеться в повідомленні.

      Разумков вирішив перевіритися на коронавірус після того, як у нардепа Шахова виявили недугу.

      Що відомо про коронавірус у Раді

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом. Два з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.​

      карантин коронавірус заборони
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Здоров'я Сергій Шахов Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Дмитро Разумков Верховна Рада
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