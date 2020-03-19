Разумков здав тест на коронавірус: що відомо
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Голова Верховної ради здав тест на коронавірус. Відповідно до результатів перевірки, недуги у Дмитра Разумкова не виявили.
Про тест на коронавірус спікера парламенту повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.
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Напередодні Разумков здав тест на виявлення коронавірусу.
Сьогодні (19 березня – 24 канал) вже відомий результат тесту. Все добре. У голови Верховної ради немає коронавірусу,
– йдеться в повідомленні.
Разумков вирішив перевіритися на коронавірус після того, як у нардепа Шахова виявили недугу.
Що відомо про коронавірус у Раді
- Коронавірус 18 березня діагностували у нардепа Сергія Шахова. Він розповів, що перебуває вдома в самоізоляції, у нього підвищена температура. Шахов нещодавно повернувся з-за кордону.
- Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що всі контактні особи Шахова пройдуть перевірку на коронавірус.
- Персональна картка депутата 17 березня була зареєстрована в системі Ради, однак його у залі засідань не було.
- Станом на вечір 18 березня встановили особи 50 людей, які контактували з хворим.
Основне про коронавірус в Україні
- Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом. Два з них – летальні.
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
- Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.
Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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