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      Кому бракує грошей на літак з Відня в Україну, може написати у приват послові Щербі

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      Евакуація українців з Відня: кому бракує грошей на літак, може написати у приват послові Щербі / Колаж 24 каналу

      Посол України в Австрії Андрій Щерба закликав звертатися до нього тих українців, які перебувають у Відні і яким бракує грошей, щоб придбати квиток на чартер до України, запланований на 19 березня.

      "Вчора (18 березня – 24 канал) в черзі при продажу квитків на Київ був хлопець, якому не вистачило грошей. І черга та дипломати скинулися, щоб йому допомогти купити", – написав посол на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми Нерегулярні рейси з низки країн таки літатимуть в Україну: список

      Він додав, що розуміє, що такі випадки в житті трапляються.

      "Якщо сьогодні ще є такі люди, яким не вистачає (грошей), аби купити квиток на сьогоднішній ( 19 березня – 24 канал) чартер, пишіть мені в месенджер. Спробуємо щось зробити в рамках наших можливостей. Покладаюся на вашу порядність і свідомість", – закликав Щерба.

      Що відомо про українців, які не можуть дістатися з Австрії додому

      • 17 березня стало відомо, що у Відні застрягли 360 українців через карантин у зв'язку з коронавірусом. Усе тому, що в останній момент було скасовано рейс "Австрійських авіаліній", яким українці і планували повернутися додому.
      • Перший літак з 33 українцями на борту прибув з Відня до "Борисполя" ввечері 19 березня. Їх доправило президентське авіасудно. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ. Ці українці також пройдуть 14-денну самоізоляцію.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України авіація Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Евакуація українців Євросоюз Європа Австрія
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