Кому бракує грошей на літак з Відня в Україну, може написати у приват послові Щербі

Посол України в Австрії Андрій Щерба закликав звертатися до нього тих українців, які перебувають у Відні і яким бракує грошей, щоб придбати квиток на чартер до України, запланований на 19 березня.

"Вчора (18 березня – 24 канал) в черзі при продажу квитків на Київ був хлопець, якому не вистачило грошей. І черга та дипломати скинулися, щоб йому допомогти купити", – написав посол на своїй фейсбук-сторінці.

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Він додав, що розуміє, що такі випадки в житті трапляються.

"Якщо сьогодні ще є такі люди, яким не вистачає (грошей), аби купити квиток на сьогоднішній ( 19 березня – 24 канал) чартер, пишіть мені в месенджер. Спробуємо щось зробити в рамках наших можливостей. Покладаюся на вашу порядність і свідомість", – закликав Щерба.

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