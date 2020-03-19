Зеленський і Трюдо поговорили телефоном про коронавірус: яку допомогу надасть Канада

Президент Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Головною темою діалогу була протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.

Президент Зеленський окремо висловив підтримку Джастіну Трюдо. Річ у тім, що Covid-19 інфікувалася дружина канадського прем’єра Софі. Тож глава держави побажав їй якнайшвидшого одужання. Про це інформує пресслужба президента України.

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Президент поінформував прем’єр-міністра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу. Лідери також обговорили готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням захворювання,

– мовиться у повідомленні.

Як ще домовились протидіяти коронавірусу Трюдо і Зеленський:

Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати.

Канада сприятиме у вивезенні з держави громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

Скільки хворих на Covid-19 у Канаді? У Канаді підтверджено 727 випадків інфікування Covid-19, з них – 9 летальних випадків. Найбільший спалах захворювання зафіксований у провінції Британська Колумбія – 231 людина захворіла, 7 померли. Цей регіон межує зі штатом Вашингтон, звідки небезпечна інфекція поширилась по усіх Сполучених Штатах Америки.

Україна на карантині: основне

По всій території України від 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.

Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закрили метро. У маршрутках можна перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.

У деяких містах (Чернівці, Луцьк, Ужгород) повністю припинили рух громадського транспорту.

У всіх містах і селах України закрили ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.

Увага! В Україні станом на 19 березня зафіксовані 8 випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих – дві жертви. Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 2, Київській області – 2, Донецькій області – 1 та в місті Київ – 3 підтверджених випадки.