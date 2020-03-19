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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський і Трюдо поговорили телефоном про коронавірус: яку допомогу надасть Канада

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      Володимир Зеленський та Джастін Трюдо під час спільної зустрічі у липні 2019 року / Getty images

      Президент Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Головною темою діалогу була протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.

      Президент Зеленський окремо висловив підтримку Джастіну Трюдо. Річ у тім, що Covid-19 інфікувалася дружина канадського прем’єра Софі. Тож глава держави побажав їй якнайшвидшого одужання. Про це інформує пресслужба президента України.

      До теми У дружини канадського прем'єра Трюдо підтвердили коронавірус

      Президент поінформував прем’єр-міністра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу. Лідери також обговорили готовність до координації зусиль двох країн та взаємної підтримки у боротьбі з поширенням захворювання,
      – мовиться у повідомленні.

      Як ще домовились протидіяти коронавірусу Трюдо і Зеленський:

      • Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати.
      • Канада сприятиме у вивезенні з держави громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

      Скільки хворих на Covid-19 у Канаді? У Канаді підтверджено 727 випадків інфікування Covid-19, з них – 9 летальних випадків. Найбільший спалах захворювання зафіксований у провінції Британська Колумбія – 231 людина захворіла, 7 померли. Цей регіон межує зі штатом Вашингтон, звідки небезпечна інфекція поширилась по усіх Сполучених Штатах Америки.

      Україна на карантині: основне

      • По всій території України від 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Кабмін закрив міжміське та міжобласне транспортне сполучення з 18 березня. З 17 березня у Харкові, Дніпрі та Києві закрили метро. У маршрутках можна перевозити до 10 людей, у трамваях та тролейбусах – до 20.
      • У деяких містах (Чернівці, Луцьк, Ужгород) повністю припинили рух громадського транспорту.
      • У всіх містах і селах України закрили ресторани, ТРЦ, салони краси. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки.

      Увага! В Україні станом на 19 березня зафіксовані 8 випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих – дві жертви. Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 2, Київській області – 2, Донецькій області – 1 та в місті Київ – 3 підтверджених випадки.

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Володимир Зеленський Новини політики Канада Джастін Трюдо
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