Пасажири побили водія трамвая в Миколаєві, бо той відмовився перевозити понад 10 людей

В Миколаєві пасажири трамвая побили водія, бо він не впускав людей до салону, оскільки там вже перебувало 10 людей. Саме така кількість дозволена для перевезення у громадському транспорті в період карантину в Україні.

"Вдарили кілька разів водія, подряпали його…", – розповів директор КП "Миколаївелектротранс" Володимир Євтушенко, повідомляє "Преступности.НЕТ".

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"Збунтувався народ, ми обмежуємо їх проїзд до 10 осіб, а вони не слухаються, стають перед трамваєм, перекривають рух, ми їм пояснюємо, що є постанова Кабінету Міністрів, говоримо: "Вибачте, але так повинно бути", викликаємо поліцію і проводимо ці питання", – додав Євтушенко.

Він уточнив, що здебільшого розлютилися через заборону люди віком старші від середнього.

Він (водій – 24 канал) вийшов, вони на нього накинулися, посмикали його. Трохи погомоніли люди, зараз час такий, всі розлючені. Переважно були вище середнього віку,

– розповів директор "Миколаївелектротрансу".

Він додав, що у місті планують збільшити кількість електротранспорту і самих маршрутів.

Які обмеження у транспорті діють на час карантину

З 18 березня у Києві, Харкові і Дніпрі не працює метро і буде зачиненим щонайменше до 3 квітня.

За постановою Кабміну, у міські маршрутки, тролейбуси дозволено впускати не більше 10 людей. У трамваї – не більше 20.

У Києві людей без медичних масок узагалі не пускатимуть у громадський транспорт.

Контролюють дотримання цих карантинних обмежень спецгрупи з поліцейських і працівників Держпродспоживслужби.

У Чернівцях, Івано-Франківську та Луцьку припинив роботу весь громадський транспорт.

З 17 березня припинено залізничне та авіаперевезення в усій Україні та за її межі.



Заборони в Україні на період карантину / Інфографіка 24 каналу