17:52
19 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пасажири побили водія трамвая в Миколаєві, бо той відмовився перевозити понад 10 людей

      - Читать новость на русском
      Пасажири побили водія трамвая в Миколаєві, бо той відмовився перевозити понад 10 людей / uk.wikipedia.org/wiki

      В Миколаєві пасажири трамвая побили водія, бо він не впускав людей до салону, оскільки там вже перебувало 10 людей. Саме така кількість дозволена для перевезення у громадському транспорті в період карантину в Україні.

      "Вдарили кілька разів водія, подряпали його…", – розповів директор КП "Миколаївелектротранс" Володимир Євтушенко, повідомляє "Преступности.НЕТ".

      Дивіться фото і відео Вибите скло і погрози ножем: в Одесі продовжують штурмувати транспорт

      "Збунтувався народ, ми обмежуємо їх проїзд до 10 осіб, а вони не слухаються, стають перед трамваєм, перекривають рух, ми їм пояснюємо, що є постанова Кабінету Міністрів, говоримо: "Вибачте, але так повинно бути", викликаємо поліцію і проводимо ці питання", – додав Євтушенко.

      Він уточнив, що здебільшого розлютилися через заборону люди віком старші від середнього.

      Він (водій – 24 канал) вийшов, вони на нього накинулися, посмикали його. Трохи погомоніли люди, зараз час такий, всі розлючені. Переважно були вище середнього віку,
      – розповів директор "Миколаївелектротрансу".

      Він додав, що у місті планують збільшити кількість електротранспорту і самих маршрутів.

      Які обмеження у транспорті діють на час карантину

      • З 18 березня у Києві, Харкові і Дніпрі не працює метро і буде зачиненим щонайменше до 3 квітня.
      • За постановою Кабміну, у міські маршрутки, тролейбуси дозволено впускати не більше 10 людей. У трамваї – не більше 20.
      • У Києві людей без медичних масок узагалі не пускатимуть у громадський транспорт.
      • Контролюють дотримання цих карантинних обмежень спецгрупи з поліцейських і працівників Держпродспоживслужби.
      • У Чернівцях, Івано-Франківську та Луцьку припинив роботу весь громадський транспорт.
      • З 17 березня припинено залізничне та авіаперевезення в усій Україні та за її межі.

      заборони в Україні на період карантину
      Заборони в Україні на період карантину / Інфографіка 24 каналу

      Скільки людей померло від грипу в Україні
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Сутички Новини Миколаєва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Удар по малому та середньому бізнесу: як покращити фінансову ситуацію
      Тимофій Милованов
      18 березня , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 11:00 "Биток" зі США чи нове авто з салону?
      сьогодні , 12:07 Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)
      сьогодні , 16:38 Наслідки коронавірусу: які галузі в Україні очікує економічна криза
      Інна Жолобович
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук