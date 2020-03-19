У Туреччині двох українок не пустили на рейс: вони 3 дні живуть в аеропорту

У турецькому аеропорту Стамбула вже третій день утримують двох українок – Ірину Куш та Ганну Цимбал. Вони намагалися повернутися до України, однак їх не пустили на літак.

Ірина Куш з 17 березня перебуває у транзитній зоні аеропорту. Та ж ситуація і з Ганною Цимбал, яку теж не пустили на літак до України, пише телеграм-канал Teza.

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Поки працівники турецького аеропорту перевіряли документи Ірини, літак полетів без неї. Тепер вона не може ані повернутися у місто, ані сісти на рейс, бо їх скасували. Тому українка вже третій день залишається у транзитній зоні. Її підгодовують працівники аеропорту.

Подібна ситуація трапилася і з Ганною Цимбал. Дівчина розповіла, що турки тримають її під замком майже добу, виводячи в туалет під конвоєм як злочинця. За інформацією телеграм-каналу Teza, допомоги від українського консульства жінки досі не отримали.

Зауважимо, що 24 канал намагається зв'язатися з Міністерством закордонних справ України, аби з'ясувати подальшу долю українок.

Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Найближчим часом їх мають евакуювати.

Що робити українцям, які хочуть евакуюватися

зареєструватися у системі "Друг";

у ній повідомити МЗС про країну, у якій ви перебуваєте, і надати якомога більше інформації про ситуацію, у якій ви опинилися;

якщо зареєструватися не вдалося, потрібно звернутися до українського посольства чи консульства.

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