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      У Туреччині двох українок не пустили на рейс: вони 3 дні живуть в аеропорту

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      Українок утримують в аеропорту Стамбула / unsplash.com

      У турецькому аеропорту Стамбула вже третій день утримують двох українок – Ірину Куш та Ганну Цимбал. Вони намагалися повернутися до України, однак їх не пустили на літак.

      Ірина Куш з 17 березня перебуває у транзитній зоні аеропорту. Та ж ситуація і з Ганною Цимбал, яку теж не пустили на літак до України, пише телеграм-канал Teza.

      Звернуть увагу Евакуація через коронавірус: Україна 19 березня прийме 45 авіарейсів

      Поки працівники турецького аеропорту перевіряли документи Ірини, літак полетів без неї. Тепер вона не може ані повернутися у місто, ані сісти на рейс, бо їх скасували. Тому українка вже третій день залишається у транзитній зоні. Її підгодовують працівники аеропорту. 

      Подібна ситуація трапилася і з Ганною Цимбал. Дівчина розповіла, що турки тримають її під замком майже добу, виводячи в туалет під конвоєм як злочинця. За інформацією телеграм-каналу Teza, допомоги від українського консульства жінки досі не отримали.

      Зауважимо, що 24 канал намагається зв'язатися з Міністерством закордонних справ України, аби з'ясувати подальшу долю українок.

      Україна 17 березня закрила авіа- та залізничне сполучення з іншими країнами. Відтак понад 30 тисяч українців не встигли повернутися на батьківщину. Найближчим часом їх мають евакуювати.

      Що робити українцям, які хочуть евакуюватися

      • зареєструватися у системі "Друг";
      • у ній повідомити МЗС про країну, у якій ви перебуваєте, і надати якомога більше інформації про ситуацію, у якій ви опинилися;
      • якщо зареєструватися не вдалося, потрібно звернутися до українського посольства чи консульства.

      Евакуація українців: головне

      • Першими Україна евакуювала своїх громадян з Китаю. Сталося це 20 лютого. Тоді на батьківщину повернулися 48 українців та 27 іноземців. Вони провели два тижні на обсервації у санаторії у Нових Санжарах. До слова, тоді мешканці містечка прийняли їх не дуже тепло.
      • 17 березня Україна евакуювала своїх громадян з Лівану. Спецрейсом з Бейруту до Києва повернулися 74 українці.
      • Українські громадяни, які через суворі карантинні заходи не змогли покинути Австрію та повернутися на Батьківщину, 18 березня вирушили додому. 
      • Україна продовжує евакуювати своїх громадян через епідемію коронавірусу з Єгипту. Евакуацію здійснюють з курортних Шарм-ель-Шейху і Хургади. 19 березня до "Борисполя" прибули ще 4 рейси з туристами.
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні авіація Новини Туреччини Евакуація українців МЗС України Скандал Подорожі
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