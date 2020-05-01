20:08
1 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      "Дороги та робота": уряд шукає дорожників та пропонує стабільну працю

      -
      Скільки робочих місць потребує "Велике будівництво"
      Скільки робочих місць потребує "Велике будівництво" / Фото 24 каналу

      Цього року на ремонти доріг в усій Україні залучили рекордну суму грошей. Відповідно, задля виконання усіх обсягів роботи держава пропонує працівників і вже анонсувала відповідний проєкт для їхнього пошуку – "Дороги та робота".

      Україна залучає на дорожні роботи у 2020 році рекордні 112 міляьрдів гривень. Планують відремонтувати більше 6500 кілометрів доріг, як повідомляє Урядовий портал

      Важлива тема Повернення заробітчан в Україну: як пандемія вплинула на ринок праці

      Укравтодор разом із Урядом та Офісом Президента у партнерстві з robota.ua та Державною службою зайнятості ініціювали запуск проекту "Дороги та робота".

      Для виконання усього плану Укравтодору на оновлення більше 4000 кілометрів у 2020 році, дорожня галузь має залучити більше 38 тисяч дорожніх спеціалістів. Ще близько 120 тисяч робочих місць створять у супутніх галузях – ринку проєктувальних й інжинірингу, матеріальне виробництво та компанії зі сфери обслуговування.

      Всього у 2020 році для реалізації планів Укравтодору планується залучити понад 150 тисяч працівників. Це не тільки персонал, безпосередньо задіяний в дорожніх роботах, але й в суміжніх галузях,
      – підкреслив прем'єр України Денис Шмигаль.

      У чому суть проєкту "Дороги і робота"

      "Дороги та робота" – це онлайн-інструмент інформування про вакансії. На сайті є інструмент для пошуку робочих місць за трьома основними критеріями: професією, регіоном і компанією.

      Після вибору бажаної опції, користувач переходить на окремі блоки сайту robota.ua, розроблені спеціально для проекту. Підрядні організації розміщують свої вакансії, які доступні в єдиній базі robota.ua.

      Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.

      Дороги ремонт

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Дороги Зарплата Уряд Шмигаля Ринок праці Гроші Заробітчани Кабінет Міністрів України Безробіття
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Ігнорують реальні загрози: судді поскаржилися на зменшення зарплат під час карантину
      сьогодні , 19:30 Ігнорують реальні загрози: судді поскаржилися на зменшення зарплат під час карантину
      Ірина Шиба
      Лідери думок не ідеальні: що показав скандал з Регіною Тодоренко
      сьогодні , 19:00 Лідери думок не ідеальні: що показав скандал з Регіною Тодоренко
      Даша Малахова