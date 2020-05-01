"Дороги та робота": уряд шукає дорожників та пропонує стабільну працю

Цього року на ремонти доріг в усій Україні залучили рекордну суму грошей. Відповідно, задля виконання усіх обсягів роботи держава пропонує працівників і вже анонсувала відповідний проєкт для їхнього пошуку – "Дороги та робота".

Україна залучає на дорожні роботи у 2020 році рекордні 112 міляьрдів гривень. Планують відремонтувати більше 6500 кілометрів доріг, як повідомляє Урядовий портал.

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Укравтодор разом із Урядом та Офісом Президента у партнерстві з robota.ua та Державною службою зайнятості ініціювали запуск проекту "Дороги та робота".

Для виконання усього плану Укравтодору на оновлення більше 4000 кілометрів у 2020 році, дорожня галузь має залучити більше 38 тисяч дорожніх спеціалістів. Ще близько 120 тисяч робочих місць створять у супутніх галузях – ринку проєктувальних й інжинірингу, матеріальне виробництво та компанії зі сфери обслуговування.

Всього у 2020 році для реалізації планів Укравтодору планується залучити понад 150 тисяч працівників. Це не тільки персонал, безпосередньо задіяний в дорожніх роботах, але й в суміжніх галузях,

– підкреслив прем'єр України Денис Шмигаль.

У чому суть проєкту "Дороги і робота"

"Дороги та робота" – це онлайн-інструмент інформування про вакансії. На сайті є інструмент для пошуку робочих місць за трьома основними критеріями: професією, регіоном і компанією.

Після вибору бажаної опції, користувач переходить на окремі блоки сайту robota.ua, розроблені спеціально для проекту. Підрядні організації розміщують свої вакансії, які доступні в єдиній базі robota.ua.

Що відомо про "Велике будівництво"?Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.