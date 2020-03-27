Дорогие авто и роскошные апартаменты: как живут закарпатские таможенники

Сейчас украинская таможня переживает переходный период. Государственная фискальная служба, в состав которой входили территориальные органы таможни, находится в состоянии ликвидации с мая 2019 года. А новая структура еще не заработала в полную силу. На примере Закарпатья видно – это приводит к тому, что таможню здесь контролирует некая смесь старых и новых кадров.

Андрей Каращенко – это имя, очевидно, мало знакомо украинскому читателю. Сообщили журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Впрочем, возможно, он запомнился участием в видео из разговора Владимира Зеленского с закарпатскими таможенниками от 6 июля 2019 года, которое только на ютуб-канале "Зе! Президент" набрало более 5 миллионов просмотров.

Смотрите видео разговора Владимира Зеленского с таможенниками:

Андрей Каращенко – заместитель руководителя Закарпатской таможни Государственной фискальной службы. Тогда, в июле 2019 года, он вместе с другими коллегами пытался отвечать на вопросы президента, который был очень недоволен контрабандой и работой таможни.

Новоиспеченный, в то время, глава таможенной службы Максим Нефедов, пораженный имуществом в декларациях, пообещал таможенникам новую жизнь: "С 15-го числа начнется новая жизнь. Я приложу все усилия, чтобы эта жизнь стала действительно новой".



Максим Нефедов / Фото Радио Свобода

Началась реорганизация. Образовали новый орган – Государственную таможенную службу, на базе таможни Государственной фискальной службы, которая должна быть ликвидирована. Уже уволили 500 "старых" кадров, по конкурсу набирают людей на вакантные должности. Но переход функций ГФС к новообразованной Таможенной службы до сих пор не завершился.

Здесь назначили нового руководителя новообразованной Таможенной службы. Но до сих пор половина руководящего состава осталась на должностях – в структуре ГФС. Согласно официальному ответу от фискалов, Андрей Каращенко и Вячеслав Живицкий – работают заместителями начальника Закарпатской таможни именно ГФС – до сих пор неликвидированной службы.



Андрей Каращенко / Фото Радио Свобода

Заместителя руководителя Николая Ясевича и руководителя Закарпатской таможни Станислава Балуева уволили приказами фискальной службы.

Но Балуев оспаривает свое увольнение в суде. Что уж говорить о рядовых таможенниках, которые остались на должностях?

Родственники таможенников

Согласно декларации, которые исследовали журналисты, большинство таможенников пользуются не собственным имуществом. Квартиры и машины – или родственников, или третьих лиц.

У таможенного поста "Ужгород" часто можно увидеть автомобиль Tesla, который принадлежит Елене Михайловне Стричик.



Автомобиль Tesla / Фото Радио Свобода

Сама она не работает на таможне. Зато на таможне работает ее муж – заместитель начальника таможенного поста Закарпатской таможни ГФС Игорь Стричик.



Игорь Стричик / Фото Радио Свобода

Собственной машины таможенник не имеет – только мопед. В декларации Tesla отсутствует. Журналисты позвонили, чтобы поинтересоваться почему, но таможенник так и не ответил.

А Елизавета Лазорик – успешная дочь заместителя начальника таможенного поста "Тиса" Владимира Лазорика.

Сейчас Елизавете 24. Когда ей исполнилось 20, у нее появилась Audi А6, а через год – Audi А3. И она позволила отцу ездить на работу на своем авто – в частности, Audi А6 – что таможенник указал в своей декларации.



Авто дочери начальника таможенного поста / Фото Радио Свобода

В 22 года у дочери таможенника появилась квартира на Славянской набережной, в одном из самых дорогих клубных домов Ужгорода. В 23 года она стала обладательницей более 100 квадратных метров торговых площадей на улице Подгорной.



Апартаменты / Фото Радио Свобода

А в 24 года у Елизаветы появилась еще одна ужгородская квартира – в доме по улице Бориса Тлехаса.

В то же время, в своем резюме Елизавета Лазорик отметила, что работала в должности организатора конференций с апреля 2017 года. А еще пол года назад соглашалась сменить работу ивент-менеджера на другую, где будут платить хотя бы 12 тысяч гривен.



Резюме / Фото Радио Свобода

Сама Елизавета отказалась объяснять происхождение своего имущества.



Ответ Елизаветы / Фото Радио Свобода

А ее отец-таможенник в беседе с журналистами, в частности, отметил: "Она живет отдельно от меня. Давным-давно. И я не должен вам ничего рассказывать и объяснять".

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