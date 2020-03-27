Дорогі авто та розкішні апартаменти: як живуть закарпатські митники

Нині українська митниця переживає перехідний період. Державна фіскальна служба, до складу якої входили територіальні органи митниці, перебуває у стані ліквідації з травня 2019 року. А нова структура ще не запрацювала на повну силу. На прикладі Закарпаття видно – це призводить до того, що митницю тут контролює така собі суміш старих та нових кадрів.

Андрій Каращенко – це ім’я, вочевидь, мало знайоме українському читачеві. Повідомили журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

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Утім, можливо, він запам’ятався участю у відео із розмови Володимира Зеленського із закарпатськими митниками від 6 липня 2019 року, яке лише на ютуб-каналі "Зе!президент" набрало понад 5 мільйонів переглядів.

Дивіться відео розмови Володимира Зеленського з митниками:

Андрій Каращенко – заступник керівника Закарпатської митниці Державної фіскальної служби. Тоді, у липні 2019 року, він разом із іншими колегами намагався відповідати на запитання президента, який був дуже незадоволений контрабандою і роботою митниці.

Новоспечений, на той час, очільник митної служби Максим Нефьодов, вражений майном у деклараціях, пообіцяв митникам нове життя: "З 15-го числа почнеться нове життя. Я докладу всіх зусиль, щоб це життя стало справді нове".



Максим Нефьодов / Фото Радіо Свобода

Почалась реорганізація. Утворили новий орган – Державну митну службу, на базі митниці Державної фіскальної служби, яка має бути ліквідована. Вже звільнили 500 "старих" кадрів, за конкурсом набирають людей на вакантні посади. Але перехід функцій ДФС до новоствореної митної служби досі не завершився.

Тут призначили нового керівника новоутвореної Митної служби. Але досі половина керівного складу залишилася на посадах – у структурі ДФС. Згідно з офіційною відповіддю від фіскалів, Андрій Каращенко і В’ячеслав Живицький – працюють заступниками начальника Закарпатської митниці саме ДФС – ще досі неліквідованої служби.



Андрій Каращенко / Фото Радіо Свобода

Заступника керівника Миколу Ясевича та керівника Закарпатської митниці Станіслава Балуєва звільнили наказами фіскальної служби.

Але Балуєв оскаржує своє звільнення в суді. Що вже казати про рядових митників, які лишилися на посадах?

Родичі митників

Відповідно до декларацій, які дослідили журналісти, більшість митників користуються не власним майном. Квартири і автівки – або родичів, або третіх осіб.

Біля митного посту "Ужгород" часто можна побачити автомобіль Tesla, що належить Олені Михайлівні Стрічик.



Автомобіль Tesla / Фото Радіо Свобода

Сама вона не працює на митниці. Натомість на митниці працює її чоловік – заступник начальника митного посту Закарпатської митниці ДФС Ігор Стрічик.



Ігор Стрічик / Фото Радіо Свобода

Власної автівки митник не має – лише мопед. У декларації Tesla відсутня. Журналісти зателефонували, аби поцікавитися, чому, але митник так і не відповів.

А Єлизавета Лазорик – успішна донька заступника начальника митного посту "Тиса" Володимира Лазорика.

Зараз Єлизаветі 24. Коли їй виповнилося 20, у неї з’явилася Audi А6, а через рік – Audi А3. І вона дозволила батькові їздити на роботу на своєму авто – зокрема, Audi А6 – що митник вказав у своїй декларації.



Авто доньки начальника митного посту / Фото Радіо Свобода

У 22 роки у доньки митника з'явилася квартира на Слов'янській набережній, в одному з найдорожчих клубних будинків Ужгорода. У 23 роки вона стала власницею понад 100 квадратних метрів торговельних площ на вулиці Підгірній.



Апартаменти / Фото Радіо Свобода

А в 24 роки в Єлизавети з'явилася ще одна ужгородська квартира – у будинку по вулиці Бориса Тлехаса.

Водночас, у своєму резюме Єлизавета Лазорик зазначила, що працювала на посаді організатора конференцій з квітня 2017 року. А ще пів року тому погоджувалася змінити роботу івент-менеджера на іншу, де платитимуть хоча б 12 тисяч гривень.



Резюме / Фото Радіо Свобода

Сама Єлизавета відмовилася пояснювати походження свого майна.



Відповідь Єлизавети / Фото Радіо Свобода

А її батько-митник у розмові з журналістами, зокрема, зазначив: "Вона живе окремо від мене. Давним-давно. І я не маю вам нічого розказувати і пояснювати".

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