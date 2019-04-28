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      Дорого, но необходимо: сколько денег надо на аудит "Укроборонпрома"

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      Проверка оборонной сферы обойдется в кругленькую сумму
      Проверка оборонной сферы обойдется в кругленькую сумму / Иллюстративное фото

      Аудит – тщательная проверка, в том числе международными экспертами – государственного концерна "Укроборонпром" обойдется бюджету Украины примерно 5 миллионов долларов.

      "Нам очень важен аудит. Его проведение покажет, что мы прозрачные и что мы готовы к сотрудничеству", – такое мнение высказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире "5 канала".

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      По его словам, партнеры Украины понимают, что имеет Украина в оборонной сфере и в каком все это состоянии. И это понимание должно стимулировать желание инвестировать в Украину. Причем и в процессе реформирования "Укроборонпрома", и, тем более, после его завершения.

      Есть предприятия прибыльные. Есть такие, которые приносят пользу. А есть и такие, которые являются бременем для наших налогоплательщиков,
      – признал Кривонос.

      И отдельно подчеркнул, что надо быть готовым потратить на международный аудит ГК "Укроборонпром" не менее 5 миллионов долларов из государственного бюджета Украины.

      аудит
      Сергей Кривонос рассказал, сколько будет стоить аудит "Укроборонпрома"

      В этом же интервью Кривонос рассказал, что Украина ведет переговоры с компанией Boeing и говорится о тысячах рабочих мест и укрепление конкурентности украинских предприятий оборонной сферы на мировом рынке. А также сообщил, что "Укроборонпром" может быть вообще ликвидирован и заменен новым государственным органом со значительно более широкими полномочиями.

      Напомним, что разговоры о реформировании "Укроборонпрома" активно начали вести после журналистского расследования, которое выявило масштабные коррупционные схемы в деятельности государственных предприятий оборонной отрасли.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СНБО Сергей Кривонос Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
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