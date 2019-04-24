В "Укроборонпроме" подготовились к производству модулей наведения для украинских вертолетов

Государственный концерн в сотрудничестве ПАО "Мотор Сич" и ряда других частных предприятий оборонного комплекса Украины, разработали современные средства наведения с применением элементов управления ракетным комплексом "Барьер". Системы оптимизированы для применения на боевых вертолетах типа "Ми".

Во время визита гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина на завод "Мотор Сич", он подчеркнул важность государственной поддержки в реализации проекта, поскольку это позволит решить вопрос обеспечения Вооруженных сил и других силовых ведомств Украины крайне необходимыми образцами техники.

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На сегодня предприятия концерна создали две платформы гиростабилизатора и модуль ПМ-ЛКТ, который находит и распознает наземные цели такие, как танки, БТРы и другие боевые машины. Также модуль может нацелить на технику высокоточные ракеты. В 2018 году этот модуль уже прошел полевые испытания.

Запорожским предприятием на сегодня разработана программа создания Украинских боевых вертолетов. Убежден, что в тесной кооперации с предприятиями авиационного кластера Концерна, а также с другими оборонительными частными предприятиями, можно достичь качественные результаты и создать надежную боевую машину,

– отметил Павел Букин.

Смотрите видео: Подвесной модуль ПМ-ЛКТ от ГП НПК "Фотоприбор"

В то же время ГП "Изюмский приборостроительный завод", сотрудничая с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины, разработало новую оптико-прицельную станцию ​​нового поколения ОПСН-И. Сейчас станция проходит первые этапы испытаний, которые должны подтвердить ее высокие технические характеристики и способность работать в экстремальных условиях.

Станция оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером, что позволяет обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение. При разработке этой станции специалисты предприятия руководствовались стандартами НАТО и объединили передовые украинские и западные разработки, сделав ОПСН-И универсальной. То есть, эта оптико-прицельная станция может устанавливаться на различные виды военной техники, в частности на вертолеты, самолеты, беспилотники, бронетехнику и корабли.

Эти платформы позволяют осуществлять прицельное наведения управляемых ракет ракетного комплекса "Барьер-В", разработки ГККБ "Луч", по лазерными каналом с вертолетов, а в перспективе – и с штурмовиков.