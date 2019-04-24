В "Укроборонпромі" підготувалися до виробництва модулів наведення для українських гелікоптерів

Державний концерн у співпраці ПАТ "Мотор Січ" та низкою інших приватних підприємств оборонного комплексу України, розробили сучасні засоби наведення із застосуванням елементів управління ракетним комплексом "Бар’єр". Системи оптимізовано для застосування на бойових вертольотах типу "Мі".

Під час візиту гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна на завод "Мотор Січ", він наголосив на важливості державної підтримки у реалізації проекту, оскільки це дозволить розв’язати питання забезпечення Збройних сил та інших силових відомств України вкрай необхідними зразками техніки.

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На сьогодні підприємства концерну створили дві гіростабілізуючі платформи та модуль ПМ-ЛКТ, який знаходить та розпізнає наземні цілі такі, як танки, БТРи та інші бойові машини. Також модуль може націлити на техніку високоточні ракети. У 2018 році цей модуль вже пройшов польові випробування.

Запорізьким підприємством на сьогодні розроблено програму створення українських бойових вертольотів. Переконаний, що у тісній кооперації із підприємствами авіаційного кластера Концерну, а також з іншими оборонними приватними підприємствами, можна досягнути якісні результати та створити надійну бойову машину,

– зазначив Павло Букін.

Дивіться відео: Підвісний модуль ПМ-ЛКТ від ДП НВК "Фотоприлад"

Водночас ДП "Ізюмський приладобудівний завод", співпрацюючи з іншими підприємствами оборонно-промислового комплексу України, розробило новітню оптико-прицільну станцію нового покоління ОПСН-І. Наразі станція проходить перші етапи випробувань, які мають підтвердити її високі технічні характеристики та здатність працювати за екстремальних умов.

Станція оснащена потужною оптикою, тепловізором, лазерним каналом управління та далекоміром, що дозволяє виявляти цілі та наводити на них високоточне озброєння. Під час розробки цієї станції фахівці підприємства керувалися стандартами НАТО та поєднали передові українські та західні розробки, зробивши ОПСН-І універсальною. Тобто, ця оптико-прицільна станція може встановлюватись на різні види військової техніки, зокрема на вертольоти, літаки, безпілотники, бронетехніку та кораблі.

Ці платформи дозволяють здійснювати прицільне наведення керованих ракет ракетного комплексу "Бар’єр-В", розробки ДККБ "Луч", за лазерними каналом із вертольотів, а у перспективі – і зі штурмовиків.