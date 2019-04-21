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      Україна та Boeing співпрацюватимуть у військово-технічній сфері

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      Сторони розглянули питання співробітництва в галузі авіа- та ракетобудування
      Сторони розглянули питання співробітництва в галузі авіа- та ракетобудування / Фото з відкритих джерел

      Під час зустрічі секретаря РНБО України Олександра Турчинова з директором з питань оборони та космічної безпеки компанії "Boeing" Стенлі Прусінскі сторони обговорили питання співробітництва у військово-технічній сфері, зокрема, проекти оновлення штурмової авіації ЗСУ.

      Про це Турчинов повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що під час зустрічі було обговорено питання співпраці між українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу та космічної галузі з компанією "Boeing".

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      Ми зацікавлені в ефективній військово-технічній співпраці з компанією “Boeing”, що значно зміцнить потенціал Військово-повітряних сил нашої держави,
      – наголосив секретар РНБО України.

      Він додав, що компанія "Boeing" є провідним підприємством в аерокосмічній галузі, а її військові літаки та гелікоптери значно перевершують російські аналоги. Також сторони розглянули питання співробітництва в галузі авіа- та ракетобудування.

      Водночас, Стенлі Прусінскі висловив впевненість у перспективності довготривалого співробітництва.

      "Я завжди вважав Україну інтелектуальним та технічним двигуном у Східній Європі", – сказав він, додавши, що саме тому надзвичайно логічним буде налагодити довготривале співробітництво з Україною.

      Boeing, ЗСУ
      Олександр Турчинов та Стенлі Прусінскі // turchynov

       

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      Теги: Новини України авіація Олександр Турчинов РНБО Збройні сили України
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