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      Украина и Boeing будут сотрудничать в военно-технической сфере

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      Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения
      Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения / Фото из открытых источников

      Во время встречи секретаря СНБО Украины Александра Турчинова с директором по вопросам обороны и космической безопасности компании "Boeing" Стэнли Прусински стороны обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления штурмовой авиации ВСУ.

      Об этом Турчинов сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с компанией "Boeing".

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      Мы заинтересованы в эффективном военно-техническом сотрудничестве с компанией “Boeing”, что значительно укрепит потенциал Военно-воздушных сил нашего государства,
      – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

      Он добавил, что компания "Boeing" является ведущим предприятием в аэрокосмической отрасли, а ее военные самолеты и вертолеты значительно превосходят российские аналоги. Также стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в области авиа- и ракетостроения.

      В то же время, Стэнли Прусински выразил уверенность в перспективности долговременного сотрудничества.

      "Я всегда считал Украину интеллектуальным и техническим двигателем в Восточной Европе", – сказал он, добавив, что именно поэтому чрезвычайно логичным будет наладить долговременное сотрудничество с Украиной.

      Boeing, ЗСУ
      Александр Турчинов и Стэнли Прусински // turchynov

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины СНБО Александр Турчинов авиация
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